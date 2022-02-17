Профессор Спектор перечислил шесть симптомов "омикрона"

Профессор эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор назвал шесть малоизвестных симптомов "омикрона" в желудочно-кишечном тракте. По его словам, которые приводит таблоид The Sun, этот штамм вируса может оседать не только в дыхательных путях, но и в кишечнике.

"Мы знаем, что этот вирус перемещается в разные части тела. Возможно, "омикрон" или другой его вариант атакует кишечник, проявляясь как кишечная инфекция. И мазок из носа не покажет, что у вас есть ковид. Мы можем пропустить так довольно много случаев заболевания, просто взяв мазок из носа", - уверен профессор.

Ученый перечислил основные шесть симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании штаммом "омикрон": тошнота, диарея, рвота, боль в животе, изжога и вздутие живота.

При этом другие исследователи полагают, что причина, по которой люди страдают от проблем с ЖКТ, связана с воспалительной реакцией организма на коронавирус.