Пушков сравнил фейк о "вторжении" России с "пробиркой Пауэлла"

Глобальный казус от 16 февраля 2022 года останется в истории мировой политики. Как, например, "пробирка Пауэлла". Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В истории с якобы "вторжением" России на Украину, по словам сенатора, в странном свете выставили себя все. И американская разведка с ее ложными данными, и президент США, озвучивший эти данные, и британский премьер-министр, который по выражению прессы "лихорадочно спасал мир", хотя этого никто не заметил. А также западные СМИ, размещавшие карты с выдуманными направлениями главных ударов со стороны России.

В своем Telegram-канале Пушков отметил, что после подготовки войны в Ираке в современной истории не было такого "монументального политическо-медийного фейка".

Напомним, бывший госсекретарь США Колин Пауэлл был одним из главных инициаторов вторжения американцев в Ирак в 2003 году, утверждая, что у Саддама Хуссейна есть биологическое оружие массового поражения. На заседании Совбеза ООН Пауэлл тогда в доказательство продемонстрировал пробирку с неким белым порошком. Позднее выяснилось, что это была фальшивка.