Путин назвал борьбу с криминалом приоритетом для МВД

Владимир Путин заявил, что наступательная борьба с криминалом должна стать приоритетом для МВД.

"Важнейший приоритет - активная, наступательная борьба с криминалом", - подчеркнул он, выступая на заседании коллегии МВД. Президент также потребовал добиться кардинального повышения раскрываемости преступлений в РФ.

Он напомнил, что в 2021 году в закон "О полиции" были внесены изменения, которые расширяют полномочия правоохранителей. В частности, при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения и транспортные средства. "Нужно эффективно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по горячим следам", - поручил Путин.

При этом президент подчеркнул, что права граждан также должны быть обеспечены. "Мы согласились с предложениями министра, с вашими предложениями о том, что работа по горячим следам является чрезвычайно важной для раскрытия преступлений и эффективной работы правоохранительной системы в целом, но и опасения правозащитников не лишены определенных оснований, прошу это иметь ввиду и обеспечить, гарантировать права и свободы граждан", - сказал он.