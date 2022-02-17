Путин объявил о начале совещаний по подготовке Послания

Владимир Путин заявил, что начинает проводить совещания по подготовке Послания к Федеральному собранию.

"Это большая, комплексная и обстоятельная работа, в которой нужно учесть целый ряд важных вопросов", - сказал он.

Путин отметил, что хотя президент и оглашает решения, и говорит о том, как и что нужно делать для реализации поставленных целей, это все же совместная задача.

Первое совещание проходит в четверг, 17 февраля, и посвящено анализу общей макроэкономической картины и уточненному прогнозу экономической динамики на ближайшую трехлетку.