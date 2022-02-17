Путин повысил в звании ряд высших офицеров армии, Росгвардии и других служб

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил генеральские звания 26 военнослужащим Вооруженных сил РФ.

В частности, звания генерал-майора получили 24 полковника, а два капитана 1-го ранга - контр-адмирала. Повышены в звании также пятеро высших офицеров Росгвардии.

Этим же указом специальные генеральские звания присвоены восьмерым офицерам полиции, четверым сотрудникам противопожарной службы, двоим сотрудникам ФСИН, 13 офицерам таможенной службы и пятерым сотрудникам Следственного комитета России.