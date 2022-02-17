Путин призвал бороться с хамским поведением водителей на дорогах

Владимир Путин заявил, что в целом ситуация на дорогах России стала лучше, наблюдается небольшое снижение показателей по дорожным авариям, но по прежнему в ДТП гибнет много людей и много детей.

"Высока смертность в авариях по вине нетрезвых водителей, а также в результате наездов на пешеходов. Важно продолжить работу по повышению культуры на дорогах", - сказал президент, выступая на коллегии МВД.

Путин также призвал "формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах".