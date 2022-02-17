Путин призвал принимать против нелегальных мигрантов самые жесткие меры

Владимир Путин в четверг, 17 февраля принял участие в заседании коллегии МВД.

Говоря о борьбе с нелегальной миграцией, президент отметил, что в России рады всем, кто приезжает в страну и соблюдает при этом законы РФ, с уважением относится к ее культуре и традициям. "Однако нелегальная миграция, деятельность преступных группировок, которые строят на нелегальной миграции свой бизнес - против этих людей должны быть выработаны самые жесткие меры", - сказал он.

Путин также подчеркнул, что любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в страну в будущем.