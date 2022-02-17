Путин призвал сохранить консервативный подход к бюджетному правилу

В России необходимо сохранить консервативный подход к государственным финансам, к бюджетному правилу. Об этом заявил Владимир Путин в заключительном слове на совещании по экономическим вопросам. По словам президента, это позволит обеспечить сбалансированный рост госрасходов.

"Нам важно, конечно, сохранить консервативный подход к государственным финансам, - передает РИА Новости слова главы государства. - Мы продолжим следовать бюджетному правилу, которое позволяет обеспечить сбалансированный рост государственных расходов".

Президент подчеркнул, что бюджетное правило необходимо "исполнять системно, ритмично, на основе объективных оценок и ожидаемых доходов".