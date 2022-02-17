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17.02.2022 19:14
Рубрика: Власть

Путин призвал сохранить консервативный подход к бюджетному правилу

В России необходимо сохранить консервативный подход к государственным финансам, к бюджетному правилу. Об этом заявил Владимир Путин в заключительном слове на совещании по экономическим вопросам. По словам президента, это позволит обеспечить сбалансированный рост госрасходов.

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"Нам важно, конечно, сохранить консервативный подход к государственным финансам, - передает РИА Новости слова главы государства. - Мы продолжим следовать бюджетному правилу, которое позволяет обеспечить сбалансированный рост государственных расходов".

Президент подчеркнул, что бюджетное правило необходимо "исполнять системно, ритмично, на основе объективных оценок и ожидаемых доходов".

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Казна Федеральный бюджет Президент

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