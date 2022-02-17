Путин призвал создать единую соцсистему сопровождения трудных подростков

На коллегии МВД Владимир Путин призвал правоохранителей не допускать вовлечения подростков в преступность и предложил создать единую систему социального сопровождения для них.

Президент отметил, что количество преступлений, совершенных подростками, снижается, но это не повод уменьшать усилия, направленные на борьбу с этими правонарушениями. Он подчеркнул, что случаи нападений на учебные заведения, насилия над детьми, а также вовлечения их в оборот наркотиков и экстремистские акции являются не единичными фактами.

"Нужно искать новые, современные подходы, нельзя действовать по шаблонам, нужно видеть проблемы, сложности каждого молодого человека", - указал президент.