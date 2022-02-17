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Текст:   Марина Трубилина 
09:44 17.02.2022

Расселение аварийного жилья должно стать самоокупаемым

Фото: Анастасия Влади Фото: Анастасия Влади
Фото: Анастасия Влади

Программу расселения аварийного жилья необходимо сделать самоокупаемой. Об этом сказал на совместном заседании Коллегии Минстроя и комиссии Госсовета вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Необходимо создать систему, которая на основе самоокупаемости позволит решать проблему расселения аварийных домов, отметил Хуснуллин. Сейчас успешно идет расселение аварийных домов, признанных такими до 2017 года. Но за эти годы накопилось еще 15 млн кв.м аварийного жилья, а до 2030 года появится еще 15 млн кв.м, сказал вице-премьер. В качестве примера он привел Москву, где программа реновации должны выйти на самоокупаемость в ближайший год.

По итогам прошлого года, по данным Фонда содействия реформирования ЖКХ, программа переселения из аварийного жилья перевыполнена на 24,4% по расселяемой площади и на 29,8% по числе переехавших в новые квартиры граждан. Всего с 2019 до 2024 года должны переехать в новое жилье 509,48 тысячи человек, должно быть расселено 9,03 млн кв.м аварийных домов. Из них уже расселено 268,96 тысячи жителей с 4,64 млн кв.м.

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