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Рубрика: Экономика

Разработан законопроект, запрещающий завышать тарифы в коттеджных поселках

Текст: Марина Трубилина
Законопроект об управляющих компаниях в коттеджных поселках разработал Минстрой. Цены на обслуживание общего имущества будут регулировать органы власти.
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Порядок касается малоэтажных жилых комплексов, которые строятся по закону о долевом строительстве. Общее имущество (объекты транспортной или инженерной инфраструктуры) должны в них поступать в общую долевую собственность жителей. Предполагается, что закон, если его примут, вступит в силу через полгода после принятия. Однако этими же правилами смогут руководствоваться и жители поселков, возникших до вступления закона в силу. Для этого жители должны инициировать процедуру признания поселка малоэтажным жилым комплексом. При этом должны соблюдаться два условия: жилые дома расположены на смежных земельных участках, а также имеется частное имущество, предназначенное для обслуживания поселка.

Фото: Государственная дума РФ
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Предполагается, что в течение двадцати дней со дня выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию домов в таком поселке муниципалитет должен объявить конкурс по отбору управляющей организации. Жители обязаны будут заключить договор с победителем конкурса. Также они могут создать товарищество собственников домов для управления общим имуществом. Или же принять решение о непосредственном управлении поселком (только если в комплексе не более 30 домов).

Если среди объектов для обслуживания поселка окажутся находящиеся в частной собственности, то их собственник должен рассчитать тарифы для жителей по правилам, установленным органами власти. Также оговаривается, что проход и проезд к домам через земельные участки общего пользования должен быть бесплатным для жителей.

Устанавливаются и минимальные требования к собственникам домов - они должны пользоваться общим имуществом, не ущемляя права соседей, с соблюдением требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических требований, а также правил, установленных решениями общего собрания.

Законопроектом также устанавливаются правила проведения общего собрания владельцев домов, уплаты взносов на капремонт общего имущества.

До сих пор владельцы загородной недвижимости нередко сталкивались с тем, что управление поселком после окончания строительства передается аффилированной с застройщиком компании, которая оставляет участки и имущество в своей собственности и, пользуясь этим, завышает тарифы на обслуживание.

Экономика ЖКХ Законопроекты и комментарии

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