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17.02.2022 14:50

69 жителей Владимирской области получили ключи от новых квартир

16 февраля в городе Коврове Владимирской области ключи от новых квартир получили жильцы многоквартирного дома, построенного по федеральному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда".
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

В новостройку переезжают 69 человек из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Поздравления новоселам от администрации Владимирской области передал врио заместителя губернатора Герман Елянюшкин.

Фото: Администрация Владимирской области
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Трехэтажный дом на улице Девятнадцатого Партсъезда построен при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов направлено 44,34 миллиона рублей.

- Мы выполняем проект по сокращению непригодного жилья в хорошем темпе, даже опережающем: Владимирская область занимает 12-е место в России. В ближайшие два года планируем переселить более 3,5 тысячи человек. Фонд ЖКХ одобрил нашему региону заявку на средства для этих целей, - написал в своих социальных сетях врио губернатора региона Александр Авдеев.

По его словам, аварийного жилья в области, к сожалению, еще много. Каждый десятый дом - с ветхими деревянными перекрытиями, а количество домов, которые уже давно исчерпали эксплуатационный ресурс и попросту не соответствуют элементарным санитарным нормам, исчисляется тысячами. При этом сегодня по разным причинам не все дома, которые нужно расселять, попадают в реестр.

- Нужно проверить и актуализировать списки таких помещений. Поручил инфраструктурному блоку региона в связке с местными администрациями провести тщательный мониторинг, - подчеркнул Александр Авдеев.

С 2019 по 2023 год на реализацию проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" во Владимирской области предусмотрено 4,5 миллиарда рублей. Благодаря этим средствам из непригодного для проживания жилья уже переселено свыше 3,1 тысячи человек. Еще более 3,7 тыс. человек станут участниками программы в 2022 - 2023 годах. Фонд ЖКХ одобрил заявку Владимирской области в объеме 2,78 млрд рублей.

Кстати

В 2022 году планируется расселить 1740 человек в 27 муниципальных образованиях области. Основной объем средств предназначен Гусь-Хрустальному (693,5 млн рублей), Струнино (360,5 млн), Киржачу (331,8 млн), Владимиру (329,2 млн), Собинке (211,5 млн), Покрову (167,2 млн) и Камешково (134,8 млн рублей).

1,8 миллиарда рублей предусмотрено на выплату возмещения собственникам расположенных в аварийных домах жилых помещений площадью 45,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, для переселенцев из аварийного жилья планируется построить 14 многоквартирных домов общей площадью 20 тыс. кв. м во Владимире, Вязниках, Гусь-Хрустальном, Камешково, Киржаче, Покрове, Собинке, Струнино, а также в муниципальном образовании Першинское и поселке Уршельском. На эти цели из всех источников финансирования планируется направить более 900 миллионов рублей.

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