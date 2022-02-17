Благоустройство ждет общественные пространства по всей Москве

Три сквера и два общественных пространства планируется благоустроить в нынешнем году на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил на своем персональном сайте мэр столицы Сергей Собянин.

В Свиблове, например, обновят два сквера - на улицах Снежная и Седова. В первом сквере обустроят променад со спусками к воде и беговую дорожку, установят садовые качели, реконструируют спортплощадки, создадут места для культурных мероприятий. Во втором появятся дорожки, зоны для тихого отдыха и детские площадки, деревья и цветники. Новую жизнь обретет и сквер в Бабушкинском районе. "Созданный 15 лет назад, он быстро стал местной достопримечательностью - прежде всего за счет 12 оригинальных металлических скульптур, - пишет Собянин. - Однако прилегающее пространство выглядит довольно пустынно. Предлагаем наполнить его детскими и спортивными площадками, в том числе для стритбола. В сквере появится и беговая дорожка".

В нескольких районах Москвы обновятся парки и скверы

В Бибиреве планируется благоустроить общественное пространство, ограниченное улицами Мелиховская, Белозерская и Лескова. С прогулочным маршрутом со смотровой площадкой, местами для отдыха, игровыми, тренажерными и детскими площадками. Еще один квартал обновится в Южном Медведкове. Там обустроят территорию в границах улиц Сухонская и Молодцова, проездов Шокальского и Дежнева. На северо-востоке города приведут в порядок и восемь школьных территорий.

В планах на этот год - благоустройство общественных пространств по всему городу. Например, в центре обновятся исторические кварталы Басманного района, Арбата и Хамовников, переулки между Тверской и Большой Никитской, а также Конюшковская улица. Кроме того, запланировано комплексное благоустройство Волоколамского шоссе. А на Ленинском проспекте в этом году в порядок приведут участок от Садового кольца до Университетского проспекта. Продолжится создание парка и в пойме реки Яузы.

На очереди - участок вдоль Северодвинской улицы и от улицы Широкой до Енисейской. Здесь предлагается обустроить новые пешеходные и велосипедные маршруты, сделать экотропу, а у берегов разместить пирсы с зонами отдыха. Планируется также создать экоплощадь с гамаками и тематической детской площадкой, сформировать спортивный кластер для игры в футбол, волейбол, баскетбол, а еще обновить действующий скейт-парк. Обновление ждет и парк "Покровское-Стрешнево". Горожане попросили обновить велодорожки, детские площадки и зоны для занятий спортом, но при этом сохранить "тихую" часть леса. Так появилась концепция под условным названием "Пять парков в одном".