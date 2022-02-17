Молодые кинематографисты смогут получить гранты мэра Москвы

Руководитель Департамента культуры города Москвы, генеральный директор "Москино" и представители московских киношкол рассказали на пресс-конференции в ТАСС о том, на что теперь могут рассчитывать молодые кинематографисты в столице.

Руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский напомнил о встрече представителей кинематографического сообщества с мэром Москвы в августе 2021 года, когда обсуждались меры поддержки молодых кинематографистов, которые в мэрии готовы оказывать всем, кто стремится "запечатлеть город таким, каким мы видим его сегодня".

На пресс-конференции был подписан приказ Департамента культуры о введении мер поддержки для молодых кинематографистов. В этом году молодые люди, обучающиеся в различных московских киношколах, будут получать те же гранты мэра Москвы для поддержки кинематографистов, которые уже существуют для профессиональных кинодеятелей.

Генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая отдельно подчеркнула, что на прошлогодней встрече с мэром инициатором введения новых мер поддержки выступало не "Москино", а сами студенты, мастера, кураторы и руководители московских киношкол. Так, с инициативой введения стипендий мэра Москвы для молодых кинематографистов выступил учредитель школы кино и телевидения "Индустрия" и генеральный директор киностудии "Водород" Михаил Врубель. Предложенная мера поддержки в виде стипендий, по словам Врубеля, чрезвычайно важна потому, что "кинообразование, с точки зрения себестоимости, вещь по определению очень дорогая. Это значит, что на сегодня позволить себе обучение в частной школе могут далеко не все потенциально талантливые студенты".

Для решения этой проблемы от города выделили 10 стипендий на бесплатное обучение для пяти московских киношкол: "Московской школы кино" на курс "режиссура"; "Московской школы нового кино" на курс "режиссерская мастерская"; "Высшей школе кино "Арка" на курс "режиссерская мастерская Николая Лебедева"; "Школе кино и телевидения "Индустрия" на курс "режиссуры фильма" и "Высшим курсам сценаристов и режиссеров имени Г.Н. Данелии".

Однако в будущем представители киновузов надеются, что количество выдаваемых стипендий удастся увеличить до 50. Кандидаты на получение стипендии будут отбираться комиссиями каждой конкретной киношколы для дальнейшего представления кандидатур "Москино".

Кроме того, как отметил Михаил Врубель, с этого года студенческие короткометражные работы могут на уровне взрослых полнометражных претендовать на субсидии мэра Москвы, если в них отражен образ сегодняшнего города. Ранее возможность получить грант предоставлялась только создателям документальных, полнометражных и короткометражных кинолент, которые обязательно выходили в прокат, что лишало студентов московских киношкол шанса на получение поддержки от города, так как студенческие работы практически никогда не доступны для просмотра в кинотеатрах. Теперь же, как отметила генеральный директор "Москино", киношколы могут подавать заявки на получение финансовой поддержки, которая может составить от миллиона до трех миллионов за один фильм. Заявки будут принимать с 1 января и до 31 марта 2022 года.

Также "Москино" создаст студенческий центр для проведения встреч и кинопоказов на базе модернизированного кинотеатра "Салют". Это позволит проводить встречи со зрителями и дискуссионные клубы, организовывать премьеры студенческих картин и дипломных работ. Мероприятия планируется проводить несколько раз в месяц, начиная уже с марта-апреля. Для организации мероприятий киношколам необходимо будет направлять заявки в "Москино".

Кроме того, была выдвинута инициатива об организации видеоканала на платформах Youtube или Rutube, что позволило бы создать небольшую онлайн-платформу, на которой можно было бы смотреть лучшие фильмы о Москве, создателями которых выступают именно студенты московских киношкол. Контент на платформе будет доступен бесплатно.

Руководитель мастерской Высших курсов сценаристов и режиссеров Г.Н. Данелии Владимир Хотиненко также подчеркнул, что на Высших курсах сценаристов и режиссеров активно обсуждается идея о создании альманаха студенческих работ "Я шагаю по Москве 2022", в котором будут собраны 5-6 картин о современной Москве "с духом знаменитого данелиевского фильма "Я шагаю по Москве".

В конце пресс-конференции генеральный директор "Москино" Наталья Мокрицкая обратилась к молодым кинематографистам с призывом: "Снимайте Москву, любите Москву. Она этого достойна".