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17.02.2022 07:45
Рубрика: Власть

Наталья Сергунина: Какую московскую продукцию увидят за рубежом в 2022 году на 10 международных выставках

Текст: Любовь Проценко
В этом году Московский экспортный центр организует участие столичных компаний в 10 международных выставках по всему миру. Их продукцию увидят в Великобритании, Франции, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте, Мексике, Гонконге, Таиланде и Казахстане.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала: "Список выставок составили с учетом экспортной статистики и пожеланий бизнес-сообщества. Предприниматели сами определили наиболее перспективные и интересные для них. Программа Made in Moscow реализуется правительством Москвы с 2017 года. За пять лет ее участниками стали более 1,3 тысячи столичных компаний. Они смогли презентовать свои проекты в рамках крупнейших отраслевых выставок по всему миру".

Наталья Сергунина: Московские издательства впервые представят свою продукцию за рубежом под брендом Created in Moscow

Так, представить свою продукцию и услуги на объединенном стенде Made in Moscow приглашают предприятия, развивающиеся в сфере ИТ (Gitex, Дубай), медицины (KIHE, Алматы), электроники и электротехники (Intersec Saudi Arabia 2022, Эр-Рияд), строительной отрасли (The Big 5 Construct Egypt, Каир), пищевой промышленности (Anuga Asia 2022, Бангкок).

Кроме того, на участие в выставках могут претендовать анимационные студии и проекты киноиндустрии (MIP Cancun Latin America TV Market, Канкун), ювелирные компании (Jewellery & Gem World Hong Kong, Гонконг), производители одежды(Who is Next, Париж), косметики (Beautyworld Middle East, Дубай) и авторы произведений искусства (Frieze London, Лондон). По возможности участие будет в очном формате. При необходимости выставки из представленного списка могут быть заменены на другие мероприятия в странах с открытым въездом.

Московский экспортный центр полностью финансирует деловую часть, в том числе, аренду выставочной площади и регистрационный взнос, оборудование стенда и логистику экспонатов, организацию байерских программ и другие затраты.

"Благодаря участию в международных выставках предприятия Москвы активно расширяют географию бизнеса. Например, в 2021 году по результатам выставки The Big 5 в Дубае производитель измерителей износа стальных канатов заключил экспортный контракт с партнерами из ОАЭ, а участник объединенной экспозиции Made in Moscow на мероприятии Medica в Дюссельдорфе запустил продажи ксеноновых установок для дезинфекции воздуха в Румынии. Всего при поддержке Московского экспортного центра предприниматели города заключили контракты более чем в 20 странах", - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

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