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Текст:   Сергей Бабкин 
11:59 17.02.2022

Названа самая дорогая улица Москвы

Улицей с самой дорогой недвижимостью в Москве стал Гранатный переулок. К таким выводам пришли специалисты агенства kobaladze realty.

Самая дорогая недвижимость традиционно располагается в Центральном округе. Именно там сосредоточены предложения со стоимостью квадратного метра выше 2 миллионов рублей, подчеркивает основатель агентства Ярослав Кобаладзе.

Названы округа Москвы с самым дорогим жильем

В частности, в тихом Гранатном переулке, соседствующим с Садовым кольцом, представлено 20 элитных квартир. Самый дорогой объект здесь стоит 2,7 миллиарда рублей. Второе место в рейтинге улиц с самой дорогой недвижимостью занял Бутиковский переулок, третье место разделили Никольская улица и Пречистенская набережная.

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