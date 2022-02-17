Названа самая дорогая улица Москвы

Улицей с самой дорогой недвижимостью в Москве стал Гранатный переулок. К таким выводам пришли специалисты агенства kobaladze realty.

Самая дорогая недвижимость традиционно располагается в Центральном округе. Именно там сосредоточены предложения со стоимостью квадратного метра выше 2 миллионов рублей, подчеркивает основатель агентства Ярослав Кобаладзе.

В частности, в тихом Гранатном переулке, соседствующим с Садовым кольцом, представлено 20 элитных квартир. Самый дорогой объект здесь стоит 2,7 миллиарда рублей. Второе место в рейтинге улиц с самой дорогой недвижимостью занял Бутиковский переулок, третье место разделили Никольская улица и Пречистенская набережная.