Тренеры сборной Москвы рассказали, как школьникам успешно выступить на олимпиадах

До конца февраля школьники с 7 по 11 классы выполняют задания регионального этапа Всероссийской олимпиады. По его итогам сильнейших пригласят в финал. Тренеры сборной Москвы поделились с "РГ", как правильно набирать форму и чем важна самоподготовка.

Успешное выступление на олимпиаде, особенно высокого уровня, зачастую основывается на увлечении ребенка предметом, которое развивалось на протяжении нескольких лет. Этот тезис подтверждает тренер сборной Москвы по математике Алексей Пономарев.

"Успех на олимпиаде - это не единовременный момент, а история того, что ребенку нравится математика, он ею увлекается с 5-6 класса, постепенно наращивает свою мощность в решении задач, накапливает знания. И для части ребят эти знания и умения потом превращаются в победу", - подчеркнул Пономарев.

При этом помимо интереса ученику важно расширять свой кругозор и выходить за рамки школьной программы. Об этом говорит тренер сборной Москвы по литературе Евгений Подарцев.

"Мы всегда рекомендуем детям как можно больше читать, не ограничиваясь только школьной программой. Для удобства советуем ориентироваться на список, где собраны классические труды, учебные пособия и некоторые полезные ссылки. Помимо этого обязательно практиковаться в анализе художественного текста - как поэтического, так и прозаического. Это самый минимум, с которым неплохо было бы ознакомиться начинающему литературоведу-исследователю, потому что эти работы могут дать ключ для другого уровня понимания и анализа текста", - рассказал Подарцев.

У современных московских школьников есть много возможностей для качественной подготовки к олимпиадам. В обычные школьные материалы и диагностики МЭШ включаются олимпиадные задания. Мощный рывок по математике и естественным наукам дал московский проект "Математическая вертикаль". Для более глубокого погружения ребята посещают кружки, дополнительные занятия и профильные сборы. Однако, по словам тренера сборной Москвы по биологии Виктории Лавреновой, не стоит недооценивать важность самоподготовки.

"Если ребята, посещая многочисленные занятия, перестают заниматься самостоятельно, то как правило, желаемого результата не получают, потому что важно собственное осмысление материала. Чтобы материал уложился в голове, встроился в картину биологических знаний, необходима самостоятельная работа. Нужно пересматривать конспекты занятий, решать задачи, читать пособия, потому что, только интегрируя взгляды разных людей и некие факты, ребенок может построить целостную картину понимания предмета", - отметила Лавренова.

Кроме того, планомерное решение заданий прошлых лет помогает понять стилистику составителей вариантов, увидеть, какие темы чаще встречаются и уделить им больше внимания. Особенно полезно тренироваться в формате олимпиады: найти подходящий вариант и полноценно, с контролем времени, порешать задачи, оформить решения, а после самостоятельно или с тренером проанализировать получившееся. Такой подход помогает набрать форму перед соревнованием. Алексей Пономарев отмечает, что таким образом ребенок приучает свой организм к тому, что предстоит показать на самой олимпиаде. А еще эта подготовка позволит меньше волноваться на туре.

В борьбе со стрессом тренеры советуют придерживаться следующих правил. Во-первых, помнить, что паниковать нельзя ни в коем случае. Если это все же произошло, то нужно отвлечься, перевести внимание на что-то другое, выпить воды или съесть шоколад. В самом начале тура следует ознакомиться со всеми заданиями и правильно рассчитать время. Это придаст уверенности и спокойствия.

"По собственному опыту, как бывший олимпиадник, я могу сказать, что выйти из стрессового состояния очень сложно. Я советую представить, что сидишь не на самом соревновании, а на пробном туре. Мы проводим такие на сборах для ребят. Главное абстрагироваться от акцента на соревновательном моменте, "обмануть" себя, представив, что ты решаешь задачи на интерес. Такой подход как минимум поможет дорешать задачи до конца", - рассказала Лавренова.

В настоящее время ситуация в плане информирования об олимпиадах намного лучше, чем 10 лет назад. Также существует много тематических ресурсов, например, сайт БиоЦПМ, где собраны рекомендации по подготовке к разным этапам олимпиады, подборки статей и видеоматериалов. Сейчас очень активно развивается платформа "Сириус. Курсы", на которой можно найти бесплатные курсы по разным предметам. В регионах постепенно появляются учреждения, которые занимаются кружковой деятельностью наподобие московского Центра педагогического мастерства.

Алексей Пономарев отмечает, что если школьнику нравится решать задачи по математике и хочется развиваться в этом направлении, то олимпиады - один из лучших способов поддержать свой интерес и получить импульс к развитию.

Ребятам, интересующимся гуманитарными науками, советуют присмотреться к занятиям и семинарам, которые проводит тренерский штаб сборной Москвы по русскому языку и литературе. Участником может стать любой школьник, начиная с 8 класса.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. Соревнования длятся в течение учебного года и включают 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Задания прошлых лет для тренировки и вся актуальная информация публикуется на официальном сайте.