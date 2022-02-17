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17.02.2022 15:26
Рубрика: Экономика

В каких городах подорожала аренда однокомнатных квартир

Текст: Ольга Воскресенская
Самые ходовые квартиры - "однушки" - подорожали в 54 городах, двухкомнатные - в 44, трехкомнатные - в 50. Такие выводы сделали специалисты федерального портала "Мир квартир", проанализировав, как изменились ставки аренды квартир за январь и первую половину февраля этого года по 70 крупным населенным пунктам России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Валентин Дружинин / Комсомольская правда
Как увеличить доходы от сдачи жилья в аренду

В каких городах и регионах был отмечен самый заметный рост арендных ставок на недвижимость? Эксперты называют Владимир, где "однушки" сдают на 10,1% дороже, чем в начале года, "двушки" - на 16,7%, "трешки" - на 14,1%.

В Топ-5 самых подорожавших, по версии портала "Мир квартир", также вошли Ленинградская область (+8%, +11,9% и +11,9%), Якутск (+10,8%, +12,2% и +7,9%), Новосибирск (+7,3%, +8,2% и +12,5%) и Мурманск (+4,6%, +8% и +14,8%).

В Москве динамика пока невелика: -1%, +1,1% и +4,4%, в Московской области - более впечатляющая: +6,9%, +6,9% и +6,4%.

В курортных и туристических городах аренда чуть "остыла" после новогодних праздников. Так, в Санкт-Петербурге снизились в цене "двушки" (-6,4%) и "трешки" (-4,8%), в Севастополе "однушки" (-1,5%) и "двушки" (-1,3%), а в Сочи "двушки" (-7,4%). "На рынок долгосрочной аренды вернулись квартиры, сдаваемые в каникулы посуточно. Таким образом, предложение увеличилось, и цены пошли вниз, до уровня низкого сезона", - говорит Павел Луценко, гендиректор федерального портала "Мир квартир".

Аренда всех типов квартир постепенно дорожает, констатируют эксперты. И эта тенденция характерна для большинства российских городов. За 1,5 месяца с начала года однокомнатные квартиры по России подорожали на 3,8%, двухкомнатные - на 1,7%, трехкомнатные - на 2,3%.

"По нашим прогнозам, ставки продолжат расти в течение этого года, - констатирует Павел Луценко.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Сибирь ЦФО Владимирская область Владимир СЗФО Ленинградская область ДФО Якутия Якутск СФО Новосибирская область Новосибирск СЗФО Мурманская область Мурманск

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