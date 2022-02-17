В московском метро двое мужчин напали на полицейских

Двое пассажиров московского метро напали на полицейского: одного удалось задержать на месте, второй скрылся.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК столицы, несколько часов назад наряд заметил на станции "Тульская" двух подозрительных мужчин. Когда им предложили проследовать в комнату полиции, пассажиры напали на патрульных. Одному из агрессоров удалось убежать, со вторым уже работают следователи.

Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителей власти". Ведется розыск второго подозреваемого.