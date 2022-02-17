В Москве открылся центр инновационных технологий в здравоохранении

Московское здравоохранение получило свой центр инновационных технологий. Теперь компании, работающие над перспективными для московской медицины проектами, могут арендовать по льготным ставкам помещения в специальном технопарке, который разместился в новом шестиэтажном здании на проспекте Вернадского, 96.

"Пандемия воочию показала, что, конечно же, нужны новые организационные подходы к инновационным технологиям и препаратам в области медицины, - сказал, открывая новый центр мэр Москвы Сергей Собянин. - Мы уже не можем ждать их десятилетиями. Принимать решения и внедрять новые препараты можно и нужно в считаные месяцы".

Глава города видит сразу несколько задач, которые призван решить Центр медицинских технологий: "Во-первых, это одно окно для клинических испытаний, чтобы можно было довести до промышленного масштаба инновации, которые предлагаются на рынке. Второе - оказание содействия инновационным которые в этом центре могут разместиться по льготной аренде и создать целый кластер медицинских инновационных технологий".

Ведущим клиникам, по мнению мэра, центр сможет оказать содействие при внедрении новых технологий, поддержав работающие там инновационные команды. И четвертое, заключил он, это совмещение возможностей всего инновационного сектора медицины, ведущих клиник и ведущих институтов и университетов Москвы: "Все это даст синергию для того, чтобы сделать рывок, новый шаг в развитии новых технологий медицины".

Резидентами медицинского технопарка уже стали 19 компаний, ведущих исследования и разработки в сферах генетических технологий, онкологии и искусственного интеллекта. Один из проектов направлен, например, на патоморфологическую диагностику трех онкозаболеваний, среди которых и колоректальный рак. Еще одна лаборатория занимается 3D-печатью из современного материала для замещения дефекта костей черепа. Есть среди резидентов и сервисные компании, работающие над сокращением этапа тестирования для новых лекарственных препаратов. Такую ставку арендной платы, по которой они снимают площади в этом технопарке - от 5 до 10 тысяч рублей за квадратный метр, они вряд ли могут найти еще где-нибудь в Москве.

Для поддержки работы нового центра правительство Москвы выделило из бюджета города на ближайшие три года 2,54 миллиарда рублей. Эти средства в том числе направлены и на гранты авторам исследований, которые могут оказаться полезными практической медицине. На их получение поступило уже 186 заявок, причем большинство из них - от коллективов ведущих клиник Москвы, которые лучше других знают, чего сегодня не хватает в их работе. Интерес к научным исследованиям проявляют больницы N 15, 40, 52, НИИ скорой помощи имени Склифосовского и другие.