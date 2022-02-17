В Москве презентовали книгу о легендарном перевале Саланг в Афганистане

На всероссийской научной конференции "Афганская война 1979-1989. Исторический опыт для России и глобального мира", которую проводит в Москве Российское военно-историческое общество (РВИО), представили новую книгу доктора исторических наук, военного историка Владимира Прямицына "Проблема номер один. Перевал Саланг в истории Афганской войны".

Напомним, что перевал Саланг был ключевой инфраструктурной артерией Афганистана, связывающей воедино север и юг страны, разделенных горной системой Гиндукуш. В 1950-60 годы советские инженеры построили автодорогу и тоннель, которые во время Афганской войны стали важнейшей линией коммуникаций советских войск. Опираясь на архивные документы и воспоминания участников, автор подробно рассказывает историю двух подвигов: трудового и боевого.

По мнению замдиректора департамента науки и образования РВИО Константина Пахалюка, тема вооруженного конфликта в Афганистане недооценена историками и издателями. "В лучшем случае, на стенде какого-нибудь из региональных издательств можно встретить одинокую книгу, вобравшую в себя воспоминания местных воинов-интернационалистов", - сказал он, презентуя работу Прямицына. Между тем, в гражданской войне на территории соседней страны принимало участие 600 тысяч советских граждан. Неужели они не заслужили, чтобы о них писали профессионально и качественно? Военный историк Владимир Прямицын ответил на этот вопрос своим исследованием, в котором впервые в отечественной и зарубежной историографии предпринята попытка комплексно рассмотреть историю перевала Саланг.

"В некоторых случаях событиям, происходившим на перевале, посвящены даже отдельные главы. Но при всей значимости этого района не существует трудов, посвященных исключительно ему. Впервые все грани истории Саланга оказались опубликованы под одной обложкой, - подчеркивает Пахалюк. - В книге акцент сделан на события 1979-1989 годов, когда от положения дел на перевальном участке во многом зависел расклад сил и ход вооруженной борьбы. Собственно, авторство словосочетания "проблема номер один", ставшего названием книги, принадлежит последнему командующему 40-й армией генералу Борису Громову".

Автор провел серию интервью с непосредственными участниками событий, среди которых мотострелки, водители, вертолетчики, десантники, горные стрелки, переводчики и дипломаты.

В книге много и о том, как происходил вывод советских войск через перевал: историк подробно описал, как велись боевые действия и переговоры, а также события, происходившие в районе высокогорного перевала после 1989 года.

Отрывок из книги Владимира Прямицына "Проблема номер один. Перевал Саланг в истории Афганской войны":

"До середины ХХ века здесь не было дорог, через перевал проходили лишь узкие сезонные караванные тропы. Размеренный пульс Афганистана бился в унисон с архаичным укладом его средневековой жизни. В 1950-1960‑е годы на Саланге проложили автомобильную дорогу, пробили тоннель. Пульс страны забился энергичнее, в такт масштабным реформам и стройкам, ознаменовывавшим индустриализацию.

С 1979 по 1989 год на Саланге не стихали бои между вооруженной оппозицией, советскими и афганскими войсками. Здесь по серпантинной дороге проходили многокилометровые колонны с грузами, по трубам перекачивались гигантские масштабы топлива, люди погибали в перестрелках и на минах, задыхались в смертельных заторах в тоннеле. Пульс страны, раздираемой противоречиями гражданской войны, бешено колотился. После вывода советских войск и начала войны "всех против всех" дорогу наводнили колонны беженцев, а тоннель был взорван. Пульс Афганистана стал слабым и редким, как у человека, страдающего от глубокой болезни...

Пульс Афганистана и сегодня бьется на высокогорном перевале. Разрушающийся от времени тоннель, постоянная угроза террористических атак, поток беженцев, транспортировка наркотических средств и колонны никем не приглашенных иностранных военных свидетельствуют, что страна не в полной мере оправилась от кризисных явлений последних десятилетий. Безусловно, Афганистан с его мудрым народом, глубокой историей, яркой культурой и крепкими традициями заслуживает устойчивого здорового пульса, который и спустя годы можно будет наблюдать на Саланге".