Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Сергей Бабкин 
10:09 17.02.2022

В Москве снизились цены на жилье из-за "омикрона"

В 12 районах старой Москвы стоимость недвижимости по итогам января снизилась. Как считают аналитики компании "ИНКОМ-Недвижимость", это связано с распространением "омикрона".

Фото: Сергей Михеев/РГ
Комнаты в домах под снос назвали самым простым способом купить жилье в Москве

Лидерами по снижению цен "квадрата" стали районы Левобережный, Щукино, Нагатинский затон, Тимирязевский и Мещанский. В этих локациях, несмотря на постоянную тенденцию роста цен, недвижимость в среднем стала дешевле на 0,3-0,8 процента.

По мнению директора департамента вторичного рынка Сергея Шломы, на ситуацию повлияла неопределенность, связанная с зимним витком пандемии. Многие попросту отложили сделки с недвижимостью до лучших времен. Впрочем, сейчас ситуация снова стабилизировалась, и цены могут скоро вернуться в привычную годовую динамику.

Сейчас читают

Ипотека
15.02.2022

В Минфине оценили вероятность роста ставок по ипотеке до 15%

В Минфине оценили вероятность роста ставок по ипотеке до 15%

Ставки по ипотеке в России в среднем вряд ли преодолеют отметку 15% в течение этого года, так как самим банкам это было бы невыгодно, считает заместитель министра финансов Алексей Моисеев. И дал прогноз, до какого уровня вырастет ставка в 2022 году

Жилая недвижимость
14.02.2022

Кабмин разработал новые меры поддержки по ипотеке для каждого региона

Кабмин разработал новые меры поддержки по ипотеке для каждого региона

Правительство РФ выделило семь типов регионов в зависимости от ситуации с ипотекой: где-то спрос опережает предложение, где-то наоборот. По результатам анализа будут подготовлены меры по "точечному" продлению льготной программы

Земля
09.02.2022

Дачная амнистия стала вдвое популярнее

Дачная амнистия стала вдвое популярнее

Вдвое больше объектов зарегистрировал Росреестр по дачной амнистии в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Проведен государственный кадастровый учет и регистрация прав 261 тысячи объектов индивидуального жилищного строительства, это на 128% больше, чем годом ранее