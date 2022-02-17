В Москве снизились цены на жилье из-за "омикрона"

В 12 районах старой Москвы стоимость недвижимости по итогам января снизилась. Как считают аналитики компании "ИНКОМ-Недвижимость", это связано с распространением "омикрона".

Лидерами по снижению цен "квадрата" стали районы Левобережный, Щукино, Нагатинский затон, Тимирязевский и Мещанский. В этих локациях, несмотря на постоянную тенденцию роста цен, недвижимость в среднем стала дешевле на 0,3-0,8 процента.

По мнению директора департамента вторичного рынка Сергея Шломы, на ситуацию повлияла неопределенность, связанная с зимним витком пандемии. Многие попросту отложили сделки с недвижимостью до лучших времен. Впрочем, сейчас ситуация снова стабилизировалась, и цены могут скоро вернуться в привычную годовую динамику.