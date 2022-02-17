В Москве суд арестовал женщину, выбросившую младенца из окна

Жительница Москвы, которая выбросила новорожденного ребенка из окна, заключена под стражу на время следствия.

Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, такое решение принял суд по ходатайству следователя и с учетом позиции надзорного ведомства. Женщина пробудет под стражей, как минимум, до 15 апреля. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство новорожденного.

Ранее сообщалось, что женщина выбросила ребенка из окна после домашних родов в районе Люблино. Младенец остался жив, его доставили в больницу.