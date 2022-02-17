В Нововоронеже почтили память воинов-интернационалистов

Новости

В Подмосковье задержали преступника за два разбойных нападения на женщин 09:14
Лесные инвестиции превысили 700 млрд рублей 09:00
Врач Белоглазова рассказала, чем опасно курение при ОРВИ 08:37
Глава МИД Франции Ле Дриан: Норм безопасности в Европе больше нет 08:27
Корабли Каспийской флотилии с "Калибрами" вышли в море на учения 07:59
Минздрав: Серьезных побочных эффектов от "Спутника М" нет 07:52
Эксперт Ногайлиева объяснила, как пенсионеры могут списать свои долги 07:26
Украинские военные открыли огонь по четырем населенным пунктам ЛНР 07:18
Глава Росприроднадзора: В Красноярском крае самый грязный воздух в РФ 06:57
Женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде состоится на день раньше 06:45
Недоигранный из-за коронавируса МЧМ пройдет в августе, результаты матчей аннулированы 06:15
Посольство РФ: США продолжают самогипноз о вторжении на Украину 06:10
Глава Минфина США Йеллен напомнила о глобальных последствиях при санкциях против РФ 05:20
За смерть сахалинки из-за обрушения балкона ответит сотрудница УК 05:07
Милош Земан: Разведка США крупно оконфузилась с прогнозом войны на Украине 05:06
Научрук Гидрометцентра Вильфанд предупредил о сильном ветре в ряде регионов России 04:43
Иммунитет к COVID-19 у детей может сохраняться до девяти месяцев 03:41
Врач Комаровский предостерег от приема антибиотиков при лечении "омикрона" дома 03:14
Иммунолог Крючков рассказал об особенностях гриппа после COVID-19 03:11
Армия Сирии сообщила об израильских ракетных ударах 02:40
Вильфанд о погоде в Москве 17 февраля: теплая и мрачная 02:10
В Бразилии 80 человек стали жертвами проливных дождей 02:02
Призеры Олимпиады из России и Украины обнялись после соревнований 01:31
"Ливерпуль" обыграл "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 01:02
Гинцбург заявил об отсутствии жалоб подростков после вакцинации "Спутником М" 00:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
17.02.2022 09:15

В Нововоронеже почтили память воинов-интернационалистов

15 февраля в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, у памятного камня воинам-интернационалистам, прошел торжественный митинг.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Он был посвящен 33-й годовщине со дня окончания боевых действий на территории Афганистана, которые вел Ограниченный контингент советских войск (40-я армия) и Пограничные войска КГБ СССР с отрядами вооруженной оппозиции. В этот день отмечают не только окончание войны и вывод советских войск из Афганистана, но и отдают дань памяти россиянам, принимавшим участие более чем в трех десятках вооруженных конфликтов за пределами Родины после Великой Отечественной войны.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС подтвердила отраслевой статус "Лидер ПСР"

Работники Нововоронежской АЭС, ветераны боевых действий в Афганистане, представители администрации, городской Думы, Совета ветеранов НВ АЭС и общественности почтили минутой молчания память погибших в Афганистане и в других "негромких войнах". Прошло возложение цветов к памятному знаку.

"Дорогами Афгана прошли 132 нововоронежца. Среди не вернувшихся с войны - уроженец Каширского района, выпускник нашей средней школы №4 Юрий Чикачев. Ныне на Нововоронежской АЭС трудится 26 "афганцев", а всего в общественной организации состоит около 70 участников войны в Афганистане и в других горячих точках", - сообщил председатель Нововоронежской общественной организации "Боевое содружество" Андрей Стадников.

"Проходят годы, меняются взгляды на происходящее, но одно остается неизменным: не подлежит сомнению мужество людей, выполнявших свой воинский долг, их верность присяге. От всей души желаю ветеранам боевых действий, их родным и близким здоровья и мирного неба над головой", - сказал заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Напомним, война в Афганистане с участием советских войск длилась с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года. Она стала лишь небольшим эпизодом гражданской войны в этой стране, начавшейся в 1978 году и продолжающейся по сей день. Участие в Афганской войне приняли 620 тысяч советских военнослужащих, из них более 15 тысяч солдат и офицеров погибли.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

Главное сегодня

Украинские военные открыли огонь по четырем населенным пунктам ЛНР
Посольство РФ: США продолжают самогипноз о вторжении на Украину
Глава Минфина США Йеллен напомнила о глобальных последствиях при санкциях против РФ
Пушков сравнил фейк о "вторжении" России с "пробиркой Пауэлла"
Милош Земан: Разведка США крупно оконфузилась с прогнозом войны на Украине