В Нововоронеже почтили память воинов-интернационалистов

15 февраля в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, у памятного камня воинам-интернационалистам, прошел торжественный митинг.

Он был посвящен 33-й годовщине со дня окончания боевых действий на территории Афганистана, которые вел Ограниченный контингент советских войск (40-я армия) и Пограничные войска КГБ СССР с отрядами вооруженной оппозиции. В этот день отмечают не только окончание войны и вывод советских войск из Афганистана, но и отдают дань памяти россиянам, принимавшим участие более чем в трех десятках вооруженных конфликтов за пределами Родины после Великой Отечественной войны.

Работники Нововоронежской АЭС, ветераны боевых действий в Афганистане, представители администрации, городской Думы, Совета ветеранов НВ АЭС и общественности почтили минутой молчания память погибших в Афганистане и в других "негромких войнах". Прошло возложение цветов к памятному знаку.

"Дорогами Афгана прошли 132 нововоронежца. Среди не вернувшихся с войны - уроженец Каширского района, выпускник нашей средней школы №4 Юрий Чикачев. Ныне на Нововоронежской АЭС трудится 26 "афганцев", а всего в общественной организации состоит около 70 участников войны в Афганистане и в других горячих точках", - сообщил председатель Нововоронежской общественной организации "Боевое содружество" Андрей Стадников.

"Проходят годы, меняются взгляды на происходящее, но одно остается неизменным: не подлежит сомнению мужество людей, выполнявших свой воинский долг, их верность присяге. От всей души желаю ветеранам боевых действий, их родным и близким здоровья и мирного неба над головой", - сказал заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Напомним, война в Афганистане с участием советских войск длилась с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года. Она стала лишь небольшим эпизодом гражданской войны в этой стране, начавшейся в 1978 году и продолжающейся по сей день. Участие в Афганской войне приняли 620 тысяч советских военнослужащих, из них более 15 тысяч солдат и офицеров погибли.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.