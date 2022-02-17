В Подмосковье задержали преступника за два разбойных нападения на женщин

Полицейские задержали злоумышленника, подозреваемого в двух разбойных нападениях на женщин на территории Дмитровского городского округа. Своими жертвами преступник выбирал женщин, оказавшихся в безлюдном месте.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленник вечером увидел одиноко идущую женщину со стороны железнодорожной станции в поселке Некрасовское. Догнав ее в безлюдном месте, он ударил жертву несколько раз по голове, вырвал из рук сумку и скрылся. В сумке оказались личные вещи, банковские карты и мобильный телефон. Позднее нападавший в другом городе снял в банкомате 250 тысяч рублей, принадлежащие этой женщине.

На вокзале в Воронежской области, по имеющимся ориентировкам, оперативники задержали нападавшего, который хотел уехать в Ростов. Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний житель Волгоградской области. Похищенные деньги он успел потратить. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что он причастен еще к одному такому же разбою. Задержанный взят под стражу.