Новости

Армия Сирии сообщила об израильских ракетных ударах 02:40
Вильфанд о погоде в Москве 17 февраля: теплая и мрачная 02:10
В Бразилии 80 человек стали жертвами проливных дождей 02:02
Призеры Олимпиады из России и Украины обнялись после соревнований 01:31
"Ливерпуль" обыграл "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 01:02
Гинцбург заявил об отсутствии жалоб подростков после вакцинации "Спутником М" 00:53
Абрамович переоформил свою долю в Evraz на себя с офшорной компании 00:48
Пушков сравнил фейк о "вторжении" России с "пробиркой Пауэлла" 00:28
Участники переговоров по иранской ядерной сделке близки к соглашению 00:26
Жертвами взрыва в Кабуле стали не менее пяти человек 00:07
Поток жалоб омбудсмену на нарушение трудовых прав вырос на 27 процентов 16.02.2022
Европарламент утвердил предоставление Украине кредита в 1,2 млрд евро 16.02.2022
ФАС: Еще 17 ретейлеров в шести регионах ограничат наценку на продукты 16.02.2022
The Telegraph: Путин обнажил слабые места Запада 16.02.2022
Захарова призвала Лондон доказать отсутствие планов атаки на Москву 16.02.2022
Гинцбург анонсировал выход новой вакцины от COVID-19 к осени 16.02.2022
Более 618 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 16.02.2022
РПЦ окажет медицинскую помощь христианам Африки и откроет свои монастыри 16.02.2022
Латвия откроет границы для граждан России с отрицательным ПЦР-тестом 16.02.2022
С компании "Рольф" и ее основателя взыскано более 19 млрд рублей 16.02.2022
Британские ученые назвали наиболее уязвимый перед COVID-19 возраст 16.02.2022
УЕФА открыл дело из-за оскорблений в ходе матча по футзалу между РФ и Украиной 16.02.2022
В Лаосе обнаружили три новых опасных для человека коронавируса 16.02.2022
Захарова: СМИ США и Великобритании создают истерию вокруг Украины 16.02.2022
Зеленский утвердил стратегию госбезопасности Украины, указав Россию угрозой 16.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
17.02.2022 02:10
Рубрика: Общество

Вильфанд о погоде в Москве 17 февраля: теплая и мрачная

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москвичам пообещали супертеплую погоду в четверг. Ожидается и первый весенний дождь.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 17 февраля атмосферное давление в центре европейской части России начнет падать, ветер усилится до 20 метров в секунду.

"Приятная и солнечная погода уходит в прошлое. Погода в четверг и пятницу будет супертеплая, но в связи с циклонической деятельностью прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Погода станет мрачноватой", - цитирует метеоролога ТАСС.

В Москве 17 и 18 февраля потеплеет до +5 градусов, что на 10-12 градусов выше климатической нормы. "Это соответствует первой декаде апреля", - подчеркнул Вильфанд.

В пятницу интенсивность осадков уменьшится. А в выходные температура воздуха немного понизится: днем максимум +2…+4 градуса.

Гидрометцентр: Россиянам не стоит рассчитывать на слишком теплый март
В регионах Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

Захарова: Глава британского МИД должна извиниться за антироссийские фейки
МИД РФ: Минские соглашения безальтернативны
Путин проведет переговоры с Лукашенко 18 февраля
Чешский политолог Крейчи рассказал, как США угодили в ловушку из-за Украины
Минфин и ЦБ нашли способ договориться по криптовалютам
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей