Вильфанд о погоде в Москве 17 февраля: теплая и мрачная

Москвичам пообещали супертеплую погоду в четверг. Ожидается и первый весенний дождь.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 17 февраля атмосферное давление в центре европейской части России начнет падать, ветер усилится до 20 метров в секунду.

"Приятная и солнечная погода уходит в прошлое. Погода в четверг и пятницу будет супертеплая, но в связи с циклонической деятельностью прогнозируются осадки в виде мокрого снега и дождя. Погода станет мрачноватой", - цитирует метеоролога ТАСС.

В Москве 17 и 18 февраля потеплеет до +5 градусов, что на 10-12 градусов выше климатической нормы. "Это соответствует первой декаде апреля", - подчеркнул Вильфанд.

В пятницу интенсивность осадков уменьшится. А в выходные температура воздуха немного понизится: днем максимум +2…+4 градуса.