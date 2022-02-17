Власти Москвы заключили контракт на разработку приложения для мониторинга преступности

Столичные власти заключили контракт на разработку приложения для онлайн-мониторинга криминогенной обстановки. Заниматься проектом - ГКУ "Информационный город", подведомственное департаменту информационных технологий Москвы.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", приложение будет называться "Сводка", оно будет доступно чиновникам и силовикам. С помощью программы они смогут следить за инцидентами в онлайн-режиме, а все происшествия будут отображаться на интерактивной карте. В качестве "картографической геоподосновы" будут использованы данные 2ГИС и "Яндекс.Карт". В "Сводке" можно будет отследить хронологию происшествия и узнать информацию о нем. Как считает ряд экспертов, приложение может помочь правоохранительным органам быстрее реагировать на инциденты, поскольку устраняется звено в виде дежурного.

Общая сумма контракта составляет более 158 млн руб. Работу планируется завершить ориентировочно до октября.