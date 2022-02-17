Выпускников домов-интернатов теперь поддерживают в течение трех лет

В городских социальных домах и психоневрологических интернатах столицы проживают около 12 тысяч человек. Многие из них планируют после окончания учебы зажить самостоятельной жизнью или вернуться в семью. Но первое время после выпуска ребята чувствуют себя неуверенно. Чтобы освоиться в большом городе, им очень нужна поддержка. И теперь она у всех выпускников будет - в виде новой комплексной услуги постинтернатного сопровождения.

Как ездить в метро? Как оплачивать коммуналку? Где купить носки? Такие простые вопросы для обычных людей, кто вырос без семьи, представляют невероятную сложность. За стенами соцучреждения их никто не позовет в столовую, обед придется готовить самим. Уроки домоводства, конечно, пригодятся, но вот на практике овладеть бытовыми и социальными навыками все-таки сложно. Чтобы перемены были не столь пугающими, выпускникам столичных психоневрологических интернатов и социальных домов гарантирована помощь в адаптации в течение первых трех лет после завершения пребывания в учреждении. По мнению методологов, этого срока достаточно для закрепления навыков самостоятельной жизни.

Сотрудники соцслужбы помогут вчерашним воспитанникам интернатов решить бытовые проблемы. Доступны также бесплатные консультации с психологом

"Постинтернатное сопровождение - комплексная услуга в получении помощи в удобном формате - и на дому, и в социальном доме, и по телефону. Заключение договора дает возможность прямого общения со специалистами - кураторами, а также возможность обратиться за помощью для решения какой-либо задачи, например, визита к врачу", - рассказала "РГ" Оксана Шалыгина, замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

По ее словам, в стандарт услуги закладывается телефонное общение с сотрудником соцслужбы не менее двух раз в неделю, а также сопровождение на дому или при выезде по делам - не менее одного раза в неделю. Они подскажут и как расплатиться за продукты в магазине, и подобрать одежду, например, для собеседования при устройстве на работу, и покажут дорогу в ближайшую поликлинику или МФЦ. Словом, научат всему, что необходимо жителю города. Кроме этого, выпускник сможет посещать групповые занятия с психологом. Если необходимо, получит и индивидуальную консультацию специалиста. Такая услуга доступна дважды в месяц. Продолжительность одной консультации - 1,5 часа. Также стандарт включает консультации юристов до 12 часов в год.

12 тысяч человек проживают в столичных социальных домах и психоневрологических интернатах

Такая помощь абсолютно бесплатна и оказывается по запросу выпускника. "Социальные дома работают круглосуточно. Выпускники знают контакты работников своих учреждений. Кроме того, к каждому выпускнику прикреплен куратор, который всегда на связи и готов ответить на любой вопрос", - добавила Шалыгина.