Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об участившихся визитах лжеэлектриков

В Москве и Подмосковье активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками "Мосэнергосбыта", предупредили в энергосбытовой компании. Лжеэлектрики не только лично обходят квартиры в поисках доверчивых людей, но и раскладывают по почтовым ящикам уведомления о необходимости срочно заменить автоматы, запугивая, что в противном случае вам не установят новый счетчик.

Напомню, еще с 2020 года вышедшие из строя или за межповерочный интервал электросчетчики в России меняют бесплатно - занимаются этим гарантирующие поставщики электроэнергии. В столичном регионе это "Мосэнергосбыт". Всех нюансов этого процесса многие не знают, чем и пользуются мошенники. В энергетической компании уверяют, что счетчики меняют независимо от состояния автоматов.

Электрик обязан предъявить удостоверение с QR-кодом. Его можно отсканировать и проверить

"Кроме того, наши сотрудники не обходят потребителей, предлагая платные услуги, - подчеркивают в компании. - Наш специалист придет только в случае предварительно оформленной заявки или для съема контрольных показаний. При этом он обязан предъявить удостоверение с QR-кодом, отсканировав который, клиент точно узнает, что это наш сотрудник".

Уточнить, настоящий ли перед вами электрик, можно и позвонив в контактный центр энергетиков по номеру: +7 (499) 550-09-550. В "Мосэнергосбыте" предупреждают, что мошенники любят копировать их название. Компания может называться точно так же, но иметь другую организационно-правовую форму - не АО, а ООО, ПАО или еще какую-нибудь аббревиатуру. С одним из таких двойников энергетики закончили разбирательство в прошлом году - на их сторону встали и Федеральная антимонопольная служба, и суд.

Впрочем, мошенники любят представляться не только электриками, а коммунальщиками всех мастей. Например, газовиками. Приходят в квартиры, рассказывают о необходимости проверки газового оборудования, а дальше могут применить один из сценариев. Возможно, что-то не так окажется с газплитой, колонкой или дымоходом - "проблему" лжемастера попытаются решить на месте, назвав огромный ценник. А могут и вовсе заявить, что у вас нет газоанализатора. Само собой, в сумке у гостя окажется нужный аппарат, и он с радостью его продаст. Настоящие газовики - не менеджеры по продажам и не занимаются торговлей.