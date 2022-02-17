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17.02.2022 00:15
Рубрика: Экономика

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили об участившихся визитах лжеэлектриков

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 36(8684)
В Москве и Подмосковье активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками "Мосэнергосбыта", предупредили в энергосбытовой компании. Лжеэлектрики не только лично обходят квартиры в поисках доверчивых людей, но и раскладывают по почтовым ящикам уведомления о необходимости срочно заменить автоматы, запугивая, что в противном случае вам не установят новый счетчик.

Напомню, еще с 2020 года вышедшие из строя или за межповерочный интервал электросчетчики в России меняют бесплатно - занимаются этим гарантирующие поставщики электроэнергии. В столичном регионе это "Мосэнергосбыт". Всех нюансов этого процесса многие не знают, чем и пользуются мошенники. В энергетической компании уверяют, что счетчики меняют независимо от состояния автоматов.

Электрик обязан предъявить удостоверение с QR-кодом. Его можно отсканировать и проверить

"Кроме того, наши сотрудники не обходят потребителей, предлагая платные услуги, - подчеркивают в компании. - Наш специалист придет только в случае предварительно оформленной заявки или для съема контрольных показаний. При этом он обязан предъявить удостоверение с QR-кодом, отсканировав который, клиент точно узнает, что это наш сотрудник".

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Уточнить, настоящий ли перед вами электрик, можно и позвонив в контактный центр энергетиков по номеру: +7 (499) 550-09-550. В "Мосэнергосбыте" предупреждают, что мошенники любят копировать их название. Компания может называться точно так же, но иметь другую организационно-правовую форму - не АО, а ООО, ПАО или еще какую-нибудь аббревиатуру. С одним из таких двойников энергетики закончили разбирательство в прошлом году - на их сторону встали и Федеральная антимонопольная служба, и суд.

Впрочем, мошенники любят представляться не только электриками, а коммунальщиками всех мастей. Например, газовиками. Приходят в квартиры, рассказывают о необходимости проверки газового оборудования, а дальше могут применить один из сценариев. Возможно, что-то не так окажется с газплитой, колонкой или дымоходом - "проблему" лжемастера попытаются решить на месте, назвав огромный ценник. А могут и вовсе заявить, что у вас нет газоанализатора. Само собой, в сумке у гостя окажется нужный аппарат, и он с радостью его продаст. Настоящие газовики - не менеджеры по продажам и не занимаются торговлей.

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