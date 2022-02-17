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17.02.2022 07:46
Рубрика: Происшествия

Двух железнодорожников оштрафовали за сход 19 вагонов в Забайкалье

Текст: Александр Филимоненко

В Забайкальском крае суд вынес приговор двум железнодорожникам. Мужчин признали виновными в нарушении правил безопасности, повлекшем крупный ущерб, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

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Следствие и суд установили, что 25 ноября 2020 года мастер дорожного пути эксплуатационного участка №2 Амазарской дистанции пути руководил демонтажом правой рельсовой нити второго главного пути перегона Чичатка - Жанна Забайкальской железной дороги. При производстве работ были допущены отступления от технологического процесса, влияющие на безопасность движения поездов. Несмотря на это, специалист открыл движение по этому участку. В дальнейшем при неоднократных осмотрах он не принял мер по устранению нарушений.

В марте 2021-го контролер дистанции пути выявил допущенные дорожным мастером нарушения, но вопреки требованиям нормативных документов, не организовал ремонт рельсовой нити.

"В результате преступных действий осужденных 8 марта 2021 года на указанном участке, ввиду скоротечного излома железобетонной шпалы, вследствие образовавшейся сверхнормативной просадки, с последующим изломом композитных накладок рельса, произошел сход 19 вагонов грузового поезда, также был поврежден второй главный путь", - говорится в сообщении пресс-службы.

Забайкальской железной дороге был причинен ущерб, превышающий 19 миллионов рублей.

Могочинский районный суд Забайкальского края назначил виновным наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей каждому.

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