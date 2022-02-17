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17.02.2022 10:20
Рубрика: Происшествия

Глава Бурятии взял на контроль ситуацию с находившимися в рабстве земляками

Текст: Юлия Гарднер

Глава Бурятии Алексей Цыденов взял на контроль ситуацию с уроженкой республики, которую, по сообщениям СМИ, вместе с детьми силой удерживали в Воронежской области.

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"Будет направлен запрос в следственные органы, правительство возьмет на контроль расследование данной вопиющей ситуации, которая стала известна СМИ. Социальным службам республики поручено оказать помощь женщине и двум ее малолетним детям", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова связалась с представителями движения "Альтернатива", чтобы помочь женщине.

- Сейчас нашей землячке делают паспорт, далее отправят домой. С детками все нормально, с ними работают психологи, - сказала омбудсмен.

Согласно информации, размещенной на странице "Альтернативы" в соцсетях, женщина, проживавшая в одной из деревень Бурятии, вместе с детьми решила поехать на заработки в Москву. Там ей предложили поработать дояркой на ферме в Воронежской области. Владельцы фермы, по данным правозащитников, не только не платили женщине за труд, но и заставляли сожительствовать с одним из них.

Освободиться ей удалось благодаря подруге, которой заложница рассказала о своей ситуации. Сейчас женщина с детьми находится в Москве.

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