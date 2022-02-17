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17.02.2022 09:51
Рубрика: Происшествия

На Чукотке осудили полицейского, дважды избившего местного жителя

Текст: Дина Непомнящая

К четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года приговорил Провиденский районный суд начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних межмуниципального отделения МВД России "Провиденское". Мужчину признали виновным в превышении полномочий и применении насилия (пункт "а" части 3 статьи 286 УК РФ).

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Согласно материалам дела, в 2017 году сотрудник органов внутренних дел дважды применял силу к местному жителю, состоявшему под административным надзором. Первый раз инцидент произошел в отделе полиции. Правоохранитель повалил мужчину со стула, прижал коленом к полу и несколько раз ударил рукой, в том числе, по голове. В следующий раз силу полицейский применял дома у надзираемого, куда пришел для проверки. В ходе возникшего конфликта он ударил его кулаком по лицу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Чукотки, помимо условного срока, суд на два года запретил виновному занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий. Приговор вынесен с учетом мнения государственного обвинителя. В законную силу он еще не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Преступления правоохранителей

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