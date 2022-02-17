ООО "Транснефть - Восток" расширило область аккредитации химико-аналитической лаборатории (ХАЛ) НПС-21 "Сковородино" филиала Нерюнгринского районного нефтепроводного управления (НРНУ) на новый метод определения качества нефти по показателю содержания хлоридов.

Для проведения исследования нефть нагревается до 204°С. Затем в получившейся нафте (вещество, получаемое при перегонке нефти) методом волнодисперсионной рентгеновской флуоресценции специалисты детально измеряют массовую долю органических хлоридов. Исследование проводят уникальным инновационным прибором. Преимущество данного метода - сокращение времени определения органических хлоридов и более низкая стоимость используемых реактивов.

Кроме того, ООО "Транснефть - Восток" подтвердило компетентность химико-аналитической лаборатории.

В рамках подтверждения соответствия критериям оценки эксперты аккредитации оценили уровень подготовки и профессиональные навыки сотрудников, проверили документацию. По результатам проверки экспертная группа Росаккредитации выдала положительное заключение о деятельности химико-аналитической лаборатории НПС-21 в заявленной области. Результаты проверки подтверждают высокий уровень оснащенности современным оборудованием, химическими реактивами и расходными материалами, разработанной и действующей в лаборатории системой менеджмента качества, нормативными документами.

В соответствии с федеральным законом каждая из химико-аналитических лабораторий ООО "Транснефть-Восток" трижды за пять лет проходит процедуру подтверждения компетентности критериям аккредитации. В 2021 году подтвердили своё соответствие требованиям аккредитации химико-аналитические лаборатории (ГНПС) "Тайшет", приемо-сдаточного пункта (ПСП) "Джалинда" (МН) ВСТО-1, аналитическая лаборатория Ангарского участка налива нефти (МН) Красноярск - Иркутск.

Расширение аккредитации и подтверждение компетентности демонстрируют высокий уровень квалификации сотрудников и соответствие лабораторий требованиям федеральных стандартов в области проведения химико-аналитических исследований нефти и ее производных.

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