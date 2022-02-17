Пенсионера из Хабаровска осудили за "минирование" вышек сотовой связи

В Хабаровске суд вынес приговор местному жителю за ложное сообщение о минировании вышек связи сотового оператора.

В июле прошлого года 65-летний мужчина, будучи пьяным, позвонил в Единую диспетчерскую службу и сообщил о том, что четыре вышки связи, расположенные в Хабаровском крае и ЕАО и принадлежащие одной из компаний-провайдеров, заминированы. Прибывшие на объекты представители экстренных служб взрывных устройств не обнаружили.

"Злоумышленника задержали сотрудники городского отдела полиции №5 в течение дежурных суток. На допросе свой поступок он объяснил недовольством ценовой политикой провайдера", - рассказали в пресс-службе краевого УМВД.

Пока шло расследование, мужчина находился под подпиской о невыезде. Он признался в содеянном и активно сотрудничал с правоохранителями.

Суд назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы условно.