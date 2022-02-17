Почему меры господдержки оказываются не до конца востребованными

О том, что бизнесу нужна помощь государства, говорится много. Но вот парадокс: на деле меры господдержки оказываются не до конца востребованными. Давайте разберемся в причинах на примере нашего амурского центра.

Как единое окно он работает с 2019 года. Меры поддержки, которые он предоставляет, можно разделить на финансовые и нефинансовые. Первые - это, например, микрозаймы. Сегодня у нас действует ряд программ. Они рассчитаны на разных предпринимателей - от начинающих до опытных, а также на самозанятых. Ставки - от одного до 8,5 процента. Условия просчитываются индивидуально. Есть и гарантийный фонд, который выступает поручителем на сумму до 70 процентов кредита. Совместные сделки организаций - региональной гарантийной и микрокредитной - уже отработаны. В прошлом году 23 предпринимателя получили микрозаем под поручительство фонда.

Второй огромный блок мер помощи касается нефинансовой поддержки. Предприниматели получают различные услуги - от консультации, продвижения до упаковки франшизы. Здесь предложения тоже рассчитаны и на самозанятых, и на начинающих бизнесменов, и на тех, кто уже готов выходить со своим продуктом на другие субъекты Российской Федерации. Среди услуг, например, есть консультации по налогам, санитарным нормам, юридическое сопровождение.

Очень важный сегмент - образовательный. Мы планируем достаточно большой круг мероприятий по разным направлениям предпринимательства.

Я вижу проблему в том, что некоторые меры поддержки были недовостребованы

Но при этом наш центр может оказать больше поддержки, чем это в реальности востребовано предпринимателями. Например, гарантийной. Возможно, не все понимают, что такое "поручительство". Если вы берете кредит, то кто-то за вас должен поручиться. Эта мера помощи у нас в прошлом году "сработала" лишь на 80 процентов. Между тем она очень важная и нужная.

В прошлом году было выделено около 32 миллионов рублей на гранты для социальных предпринимателей. Из них удалось выдать только 16 миллионов. Неужели у нас мало бизнесменов, которые работают в сфере дополнительного образования, в отраслях, связанных с детьми, с незащищенными категориями населения? Получается, что остаток средств будет перераспределен на какие-то другие направления. В этом году мы получим уже около 18 миллионов на гранты для социального предпринимательства. Окажутся ли они востребованы? Многие бизнесмены стремятся просто попасть в соответствующий реестр, а на предложение воспользоваться средствами поддержки говорят: "Нам деньги не нужны". Но так ли это?

Дело в том, что важно научиться планировать развитие своей деятельности. Сейчас появляются новые технологии, оборудование для различных видов социального предпринимательства, например, того же допобразования. Это все можно и нужно приобретать. Даже текущие платежи - арендные и коммунальные - тоже можно возмещать с помощью гранта.

Так что деньги нужны. Но я бы отметила нежелание предпринимателей "заморачиваться" с пакетом документов. Да, за полученные средства нужно отчитаться. Многие считают это не­удобством. Но ведь речь идет о целевом использовании финансов, и вы несете ответственность за то, на что их потратили.

Я вижу проблему в невостребованности определенных мер поддержки, потому что они вызывают необходимость подготовки документов, дополнительных временных затрат. Мы готовы больше консультировать и разъяснять. Но важен интерес и самого предпринимателя.