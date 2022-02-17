Почему меры господдержки оказываются не до конца востребованными

Новости

В Подмосковье задержали преступника за два разбойных нападения на женщин 09:14
Лесные инвестиции превысили 700 млрд рублей 09:00
Врач Белоглазова рассказала, чем опасно курение при ОРВИ 08:37
Глава МИД Франции Ле Дриан: Норм безопасности в Европе больше нет 08:27
Корабли Каспийской флотилии с "Калибрами" вышли в море на учения 07:59
Минздрав: Серьезных побочных эффектов от "Спутника М" нет 07:52
Эксперт Ногайлиева объяснила, как пенсионеры могут списать свои долги 07:26
Украинские военные открыли огонь по четырем населенным пунктам ЛНР 07:18
Глава Росприроднадзора: В Красноярском крае самый грязный воздух в РФ 06:57
Женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде состоится на день раньше 06:45
Недоигранный из-за коронавируса МЧМ пройдет в августе, результаты матчей аннулированы 06:15
Посольство РФ: США продолжают самогипноз о вторжении на Украину 06:10
Глава Минфина США Йеллен напомнила о глобальных последствиях при санкциях против РФ 05:20
За смерть сахалинки из-за обрушения балкона ответит сотрудница УК 05:07
Милош Земан: Разведка США крупно оконфузилась с прогнозом войны на Украине 05:06
Научрук Гидрометцентра Вильфанд предупредил о сильном ветре в ряде регионов России 04:43
Иммунитет к COVID-19 у детей может сохраняться до девяти месяцев 03:41
Врач Комаровский предостерег от приема антибиотиков при лечении "омикрона" дома 03:14
Иммунолог Крючков рассказал об особенностях гриппа после COVID-19 03:11
Армия Сирии сообщила об израильских ракетных ударах 02:40
Вильфанд о погоде в Москве 17 февраля: теплая и мрачная 02:10
В Бразилии 80 человек стали жертвами проливных дождей 02:02
Призеры Олимпиады из России и Украины обнялись после соревнований 01:31
"Ливерпуль" обыграл "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 01:02
Гинцбург заявил об отсутствии жалоб подростков после вакцинации "Спутником М" 00:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
17.02.2022 08:54
Рубрика: Власть

Почему меры господдержки оказываются не до конца востребованными

Текст: Татьяна Ситникова (руководитель амурского регионального центра "Мой бизнес")
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 36(8684)
О том, что бизнесу нужна помощь государства, говорится много. Но вот парадокс: на деле меры господдержки оказываются не до конца востребованными. Давайте разберемся в причинах на примере нашего амурского центра.
Фото: Святослав Акимов
Новый сервис позволит предпринимателям менять сферы деятельности

Как единое окно он работает с 2019 года. Меры поддержки, которые он предоставляет, можно разделить на финансовые и нефинансовые. Первые - это, например, микрозаймы. Сегодня у нас действует ряд программ. Они рассчитаны на разных предпринимателей - от начинающих до опытных, а также на самозанятых. Ставки - от одного до 8,5 процента. Условия просчитываются индивидуально. Есть и гарантийный фонд, который выступает поручителем на сумму до 70 процентов кредита. Совместные сделки организаций - региональной гарантийной и микрокредитной - уже отработаны. В прошлом году 23 предпринимателя получили микрозаем под поручительство фонда.

Второй огромный блок мер помощи касается нефинансовой поддержки. Предприниматели получают различные услуги - от консультации, продвижения до упаковки франшизы. Здесь предложения тоже рассчитаны и на самозанятых, и на начинающих бизнесменов, и на тех, кто уже готов выходить со своим продуктом на другие субъекты Российской Федерации. Среди услуг, например, есть консультации по налогам, санитарным нормам, юридическое сопровождение.

Очень важный сегмент - образовательный. Мы планируем достаточно большой круг мероприятий по разным направлениям предпринимательства.

Я вижу проблему в том, что некоторые меры поддержки были недовостребованы

Но при этом наш центр может оказать больше поддержки, чем это в реальности востребовано предпринимателями. Например, гарантийной. Возможно, не все понимают, что такое "поручительство". Если вы берете кредит, то кто-то за вас должен поручиться. Эта мера помощи у нас в прошлом году "сработала" лишь на 80 процентов. Между тем она очень важная и нужная.

В прошлом году было выделено около 32 миллионов рублей на гранты для социальных предпринимателей. Из них удалось выдать только 16 миллионов. Неужели у нас мало бизнесменов, которые работают в сфере дополнительного образования, в отраслях, связанных с детьми, с незащищенными категориями населения? Получается, что остаток средств будет перераспределен на какие-то другие направления. В этом году мы получим уже около 18 миллионов на гранты для социального предпринимательства. Окажутся ли они востребованы? Многие бизнесмены стремятся просто попасть в соответствующий реестр, а на предложение воспользоваться средствами поддержки говорят: "Нам деньги не нужны". Но так ли это?

Для бизнеса сформируют систему "одного окна"

Дело в том, что важно научиться планировать развитие своей деятельности. Сейчас появляются новые технологии, оборудование для различных видов социального предпринимательства, например, того же допобразования. Это все можно и нужно приобретать. Даже текущие платежи - арендные и коммунальные - тоже можно возмещать с помощью гранта.

Так что деньги нужны. Но я бы отметила нежелание предпринимателей "заморачиваться" с пакетом документов. Да, за полученные средства нужно отчитаться. Многие считают это не­удобством. Но ведь речь идет о целевом использовании финансов, и вы несете ответственность за то, на что их потратили.

Я вижу проблему в невостребованности определенных мер поддержки, потому что они вызывают необходимость подготовки документов, дополнительных временных затрат. Мы готовы больше консультировать и разъяснять. Но важен интерес и самого предпринимателя.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

Украинские военные открыли огонь по четырем населенным пунктам ЛНР
Посольство РФ: США продолжают самогипноз о вторжении на Украину
Глава Минфина США Йеллен напомнила о глобальных последствиях при санкциях против РФ
Пушков сравнил фейк о "вторжении" России с "пробиркой Пауэлла"
Милош Земан: Разведка США крупно оконфузилась с прогнозом войны на Украине
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков