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17.02.2022 11:58
Рубрика: Власть

В Бурятии сняли ограничения на работу заведений общепита

Текст: Ольга Коваль

В Бурятии отменяется запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время. Такое решение принял региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Кроме того, заведениям разрешено вновь проводить банкеты и корпоративы, но только с соблюдением некоторых ограничений.

Как рассказали в пресс-службе правительства республики, обязательным условием является наличие у персонала заведений сертификатов о вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании. Посетителям на входе по-прежнему придется предъявлять QR-код. Заполняемость залов не должна превышать половину от общей вместимости. За столом разрешено размещать не более четырех гостей, не считая детей.

Также смогут возобновить работу ночные клубы. На них распространяются те же требования. Только заполняемость залов ограничена 70 процентами.

Изменения вступят в силу после утверждения новой версии указа главы республики.

Напомним, запрет на работу банкетных залов и развлекательных заведений ввели в Бурятии в конце января из-за ухудшения эпидситуации по коронавирусу.

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