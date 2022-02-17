В Хабаровске 23 февраля артиллеристы ВВО запустят салют

В Хабаровске в День защитника Отечества артиллеристы Восточного военного округа организуют праздничный салют и фейерверк. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

30 залпов начнут запускать в 21:00 по местному времени с набережной стадиона имени Ленина. Горожане увидят в небе целое праздничное шоу в различных цветовых оттенках.

Залпы выполнят из шести 122-миллиметровых гаубиц Д-30, а фейерверк - из трех видов салютных установок, расположенных на заранее подготовленной огневой позиции. Всего задействуют шесть установок, в частности 2А30, 2А85, 2А85А1.

Синхронность работы расчетов при проведении орудийных залпов военнослужащие отработают во время тренировки.