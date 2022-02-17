В Хабаровском крае студентов-медиков привлекли к работе из-за COVID-19

В медучреждения Хабаровского края пришли работать 700 студентов-медиков и ординаторов. Их позвали на помощь из-за большой нагрузки на медицинское звено в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Среди ребят - учащиеся медицинского колледжа, ДВГМУ, сотрудники института повышения квалификации специалистов здравоохранения. Как правило, большинство из них учится до обеда, а после выходит на практику.

Все студенты перед тем, как приступить к работе прошли дополнительную профессиональную подготовку по последним методическим рекомендациям минздрава РФ.

- Каждый из этих людей - на вес золота. Ребята вносят данные в единый регистр заболевших коронавирусной инфекцией, принимают вызовы в колл-центре. Ординаторы уже выходят на участки или принимают пациентов в поликлинике, - рассказал начальник управления кадровой политики и правового обеспечения регионального минздрава Виталий Петрищев.

Он добавил, что помощь волонтеров, в том числе не имеющих медицинских знаний, все еще необходима. Желающие помочь могут обращаться в поликлиники напрямую.

Справка "РГ"

Число необходимых краевому минздраву волонтеров на середину февраля составило 269 человек.