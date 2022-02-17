В Якутии грузовик провалился под лед, одного из пострадавших ищут

На автозимнике "Яна" в Верхоянском районе Якутии под лед провалился грузовой автомобиль "МАЗ". Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, в машине находились два человека, одного из них до сих пор ищут.

Водителю удалось выбраться из кабины и добраться до ближайшего села, медики оценивают его состояние как удовлетворительное. На месте происшествия работают инспектор Верхоянского участка ГИМС и спасатели, поиски пассажира продолжаются.

Предположительная причина инцидента - превышение максимально допустимой массы транспортного средства, допущенного для передвижения по автозимнику.