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17.02.2022 06:42
Рубрика: Происшествия

В Якутии грузовик провалился под лед, одного из пострадавших ищут

Текст: Нинель Гусева

На автозимнике "Яна" в Верхоянском районе Якутии под лед провалился грузовой автомобиль "МАЗ". Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, в машине находились два человека, одного из них до сих пор ищут.

Автомобиль с двумя мужчинами провалился под лед на Байкале

Водителю удалось выбраться из кабины и добраться до ближайшего села, медики оценивают его состояние как удовлетворительное. На месте происшествия работают инспектор Верхоянского участка ГИМС и спасатели, поиски пассажира продолжаются.

Предположительная причина инцидента - превышение максимально допустимой массы транспортного средства, допущенного для передвижения по автозимнику.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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