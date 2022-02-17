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17.02.2022 06:31
Рубрика: Власть

В Якутии построят дирижабль для доставки грузов в арктические районы

Текст: Нинель Гусева
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 36(8684)
В Якутии создадут демонстрационный образец дирижабля грузоподъемностью до 500 килограммов. На цеппелинах планируют перевозить пассажиров и грузы в Арктике.

Разработкой и испытаниями аэростата для нужд республики занимается консорциум "Дирижабли в Якутии". Летательный аппарат будут строить специалисты Долгопрудненского конструкторского бюро автоматики.

Фото: ТАСС
Северный завоз в Якутию напрямую пойдет из Санкт-Петербурга

По словам директора предприятия Юрия Кузнецова, они могут создать дирижабль длиной 130 и диаметром 30 метров, который будет в состоянии перевозить до 30 тонн груза на расстояние около четырех тысяч километров. Характеристики опытного образца для Якутии определят по завершению работы над авиапроектом в мае 2022 года. Одновременно со строительством дирижабля будут идти разработка нормативной документации, создание комплекса средств наземного обеспечения, подготовка кадров.

Проект получил поддержку правительства республики. Премьер-министр Андрей Тарасенко поручил министерству транспорта региона подготовить соглашение об использовании и эксплуатации дирижаб­лей в Якутии.

О том, что будущим арктического транспорта могут стать аэростаты и дроны, заговорили четыре года назад. У этих аппаратов есть целый ряд преимуществ: экологичность, возможность круглогодичного использования в сложных погодных условиях, минимум наземной инфраструктуры. Топливо для них в Якутии имеется - по словам проректора по науке и инновациям Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Юрия Данилова, гелия на Чаяндинском месторождении достаточно.

О том, что будущим арктического транспорта могут стать аэростаты и дроны, заговорили четыре года назад

По оценкам экспертов, применение альтернативных видов транспорта в Арктике поможет облегчить доставку грузов и снизить ее стоимость. Это очень актуально - с каждым годом из-за обмеления рек северный завоз дается Якутии все сложнее. К тому же вариантов использования цеппелинов на Крайнем Севере может быть намного больше.

Так, в Тихоокеанском государственном университете (Хабаровск) возможность использования дирижаблей изучают уже несколько лет. По мнению декана факультета природопользования и экологии Александра Абузова, есть смысл применять их для перевозки людей, разработки месторождений полезных ископаемых, экологического и противопожарного мониторинга, в лесозаготовках, поисковых работах. При этом аналогичные по грузоподъемности аэростаты обойдутся в несколько раз дешевле вертолета.

- В XXI веке дирижабли делают из современных материалов. В основе купола - полиуретановая ткань, слои которой сваривают на специальных станках настолько плотно, что разглядеть их можно только под микроскопом. Этот материал более износостойкий и лучше удерживает газ. "Поддувать" такие летательные аппараты нужно как максимум раз в месяц, - говорит профессор Абузов.

Как дроны помогают бизнесу

В то же время эксперты авиа­ционного альянса "Аэрохимфлот" сомневаются в безопасности применения дирижаблей на Крайнем Севере. По мнению главы объединения Клима Галиуллина, в их эксплуатации в средней полосе России есть свои плюсы. Но в Арктике на первое место выходят минусы: огромная парусность, зависимость от погоды и подверженность обледенению. Кроме того, понадобятся причальные комплексы на местах разгрузки и ангары для обслуживания соответствующих размеров, которые нужно будет отапливать.

Грузоподъемность дирижаб­ля напрямую зависит от объема его оболочки. Чем она больше, тем сильнее аппарат подвержен воздействию опасных метеоявлений.

- В Арктике очень сильные ветры, - рассказывает заслуженный пилот России Николай Поляков, который много лет работал на Крайнем Севере. - Легко представить ситуацию, когда вместо движения в нужном направлении дирижабль понесет совсем в другую сторону. У него огромная парусность, и, чтобы противостоять ветру, необходимо серьезно увеличивать мощность двигателей, что для дирижабля неприемлемо - это не истребитель.

Приживутся ли в Арктике альтернативные виды транспорта, покажет время. Но если опыт Якутии окажется удачным, его смогут использовать и другие северные регионы страны.

Кстати

На берегу моря Лаптевых в поселке Тикси весной начнут тестировать беспилотники. С их помощью будут доставлять продукты, лекарства и небольшие грузы по двум маршрутам. По мнению доцента СВФУ Алексея Швецова, грузоподъемность и дальность полетов современных дронов особенно важны в экстренных ситуациях, когда доставить что-либо нужно быстро. Еще одно преимущество беспилотников - простота подготовки операторов: достаточно пройти трехмесячные курсы. А отсутствие экипажа, небольшая стоимость часа работы, возможность эксплуатации в ночное время и в сложных метеоусловиях делает этот вид транспорта очень перспективным в Арктике.

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