В Приморье экс-сотрудника ГИБДД осудили на 10 лет за сбыт наркотиков

Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным бывшего сотрудника ГИБДД в совершении преступления, предусмотренного статьей о незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Приморского края.

В июле прошлого года фигурант приобрел наркотическое вещество массой более пяти граммов и сбыл его.

Экс-полицейский наказан десятью годами лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, мужчину лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на шесть лет. Приговор в законную силу пока не вступил.