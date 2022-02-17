В Приморье младенец умер, пока его родители пили спиртное

В Приморье, в одном из сел Лесозаводского района младенец умер, пока его родители распивали спиртное. Прокуратура начала проверку, во время которой будет дана оценка исполнению родителями своих обязанностей.

Как сообщает ведомство, в органы предварительного расследования поступило сообщение о смерти маленького ребенка при невыясненных обстоятельствах.

Проверка показала, что родители не могут объяснить причины и обстоятельства произошедшего, поскольку в это время употребляли спиртные напитки. Мать ребенка декабре 2021 года привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Старшую трехлетнюю девочку пока отправили в медицинскую организацию, так было решено, что ей небезопасно находиться в этой семье.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего", - информирует сайт прокуратуры Приморья.