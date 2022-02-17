Валовой региональный продукт Хабаровского края вырастет в два раза

Индекс промышленного производства в Хабаровском крае вырос за минувший год на 7,3 процента, в то время в среднем по России рост составил 5,3, а плановый показатель для края был установлен на отметке 3,5 процента. В правительстве региона подчеркнули, что такое достижение - серьезное доказательство верно выбранного пути развития края.

- Ускоренный подъем Дальнего Востока - задача, поставленная президентом России, - напомнил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев. - Ключевые акценты программы развития региона смещены на формирование достойной и комфортной среды для жизни. Для этого нам потребуются крупные вложения в модернизацию социальной инфраструктуры, в объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта, социального обслуживания, в проекты городской среды.

Добиться намеченного позволит развитие экономики, запуск новых предприятий и производств, увеличение их оборотов и прибыли. В рамках проекта "Ускорение экономического роста" поставлена задача вдвое увеличить валовой внутренний продукт и довести его объем к 2026 году до 1,7 триллиона рублей. Она же закреплена во флагманской инициативе "Интересная работа, достойная зарплата".

Сам проект состоит из четырех основных блоков: "Форсированное развитие ключевых отраслей", "Рост эффективности производства", "Инвестиционные проекты" и "Продвижение инвестиционного экспортного потенциала".

- Первый блок мы еще называем "Отраслевой форсаж". Определены основные драйверы в структуре ВРП - промышленность, сельское хозяйство, лесная, рыбная и строительная сферы, торговля, общепит, транспорт, связь, социальный блок и государственное управление, - перечислила первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова. - Кроме того, еще есть шесть отраслей, которые мы считаем перспективными драйверами. Это туризм, газопереработка, изготовление кабельной продукции, выпуск цемента, производство водорода, а также биотехнологии. Они могут дать мультипликативный эффект для роста экономики. И ближайшая ключевая задача на февраль - утверждение всех планов развития отраслей.

Экономика Хабаровского края полностью восстановилась до допандемийного уровня и уже превысила его

Следующий блок работы - "Рост эффективности производства" - связан с повышением производительности труда.

- Из всех проектов, направленных на развитие реальной экономики, нацпроект "Производительность труда" - единственный некапиталоемкий по своему содержанию. Совместная работа с предприятиями нашего края, Федеральным центром компетенций дает положительные результаты. В их числе помимо оптимизации производственных процессов - и улучшение рабочего микроклимата, и дополнительное поощрение людей за их труд, - отметил заместитель председателя правительства края - министр экономического развития Виктор Калашников.

В этом направлении уже многое сделано. Создан региональный центр компетенций, открыта фабрика процессов, заключено 12 соглашений с предприятиями, реализовано два первых проекта по бережливому производству. В частности, на заводе "Дальэнергомаш" удалось повысить уровень доходов сотрудников спустя всего полгода участия в реализации нацпроекта. Предприятие готовит заявку в Фонд развития промышленности по проектам бережливого производства. В ближайшее время в крае намечено запустить новый модуль обучения - "Лидеры производительности".

Рост экономики невозможен без финансовых вложений и, соответственно, без инициирования и реализации инвестиционных проектов.

- Определены пять центров экономического роста и пакет инвестпроектов, который оценивается в семь триллионов рублей. Из них 130 на сумму 2,5 триллиона - в стадии реализации и высокой степени готовности. По этим проектам предполагается создание 40 тысяч дополнительных рабочих мест, - сообщил Михаил Дегтярев.

Кроме того, в портфеле краевого правительства около десяти крупномасштабных инициатив общей стоимостью примерно 4,5 триллиона рублей с очень серьезным потенциалом. В их числе Ниманская ГЭС в Верхнебуреинском районе, Тугурская приливная электростанция в Туруго-Чумиканском, железная дорога Селихин - Де-Кастри. Эти перспективные проекты могут дать мощный толчок развитию экономики Хабаровского края.

Выполнение инвестиционных проектов невозможно без инфраструктурной поддержки. В настоящее время в Хабаровском крае такая поддержка осуществляется: это и территории опережающего социально-экономического развития, и новые инвестпроекты, и инфраструктурный бюджетный кредит.

В рамках ТОР "Хабаровск", "Комсомольск" и "Николаевск" в крае заключено 75 соглашений с резидентами. Общий объем вложений в инфраструктуру до 2025 года составляет около шести миллиардов рублей.

Губернатор края поставил задачу - войти в двадцатку субъектов-лидеров по привлекательности инвестиционного климата. Важным блоком работы станет внедрение регионального инвестстандарта

- При этом с нынешнего года полностью изменилась технология работы. Полномочия по строительству объектов и сооружений, обеспечивающих успешную реализацию инвестпроектов в рамках ТОР, перешли к краевым властям, - пояснила Мария Авилова. - На эти цели региону выделено 1,43 триллиона рублей. Из них только в этом году нам предстоит освоить 986 миллионов. Поэтому наша ближайшая задача - подготовить постановление о предоставлении субсидий управляющей компании ТОР "Хабаровск", которая и выступит основным застройщиком по этим объектам.

Что касается новых инвестиционных проектов, уже заключено пять соглашений - с компанией "Броско" (строительство аквапарка), предприятием "Ремсталь", ООО "Правоурмийское", Хабаровским аэропортом и тепличным комплексом "Хабаровский". Для них предусмотрена поддержка за счет реструктуризации бюджетного кредита.

Губернатор Хабаровского края поставил задачу - войти в двадцатку регионов-лидеров по привлекательности инвестиционного климата. Важным блоком данной работы станет внед­рение регионального инвестиционного стандарта. Край включен в группу из 30 пилотных регионов, в которых будет отрабатываться этот новый механизм.

- Наша экономика полностью восстановилась до допандемийного уровня и превысила его. Но без участия органов местного самоуправления будет сложно справиться с задачей ускоренного развития Хабаровского края, - указал Михаил Дегтярев. - Во всех флагманских проектах мэры, главы районов, муниципалитеты должны видеть свое место.