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17.02.2022 05:07
Рубрика: Происшествия

За смерть сахалинки из-за обрушения балкона ответит сотрудница УК

Текст: Дина Непомнящая

В Корсаковский городской суд направлено уголовное дело в отношении начальника производственно-технического отдела одной из местных управляющих компаний. Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

В центре Воронежа обрушились два балкона

По данным следствия, обвиняемая работала на муниципальном предприятии и знала, что в многоквартирном доме № 39 на улице Советской необходимо провести осмотр несущих конструкций, в том числе балконных плит. В УК поступала жалоба от одного из жильцов об аварийном состоянии балкона. Несмотря на это, с августа 2009-го по сентябрь 2020 года необходимые проверки в доме, находившемся в эксплуатации больше 25 лет, так и не провели. Из-за этого 18 сентября 2020 года произошло обрушение балкона в одной из квартир на третьем этаже. В это время там находились 42-летняя хозяйка квартиры и ее 64-летняя знакомая. Старшая из женщин от полученных травм позже скончалась в больнице, у второй диагностировали многочисленные переломы. Работница УК свою вину в случившемся не признала.

В сахалинской прокуратуре отмечают, что приняты необходимые меры реагирования в адрес управляющей организации. Проводится обследование дома, чтобы устранить подобные нарушения и избежать повторения трагедии.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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