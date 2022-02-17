В Хабаровском крае браконьеры добыли осетровых на 44 млн рублей

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей. Им вменяют часть 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот водных биологических ресурсов).

По версии следствия, в 2019 году житель Ульчского района и хабаровчанин решили приступить к добыче краснокнижных амурского осетра и калуги, а также их икры. В селе Софийск они нашли сообщницу, которая согласилась перерабатывать и хранить икру у себя дома.

С мая по июнь того же года мужчины на моторных катерах неоднократно ловили осетровых. Рыбу разделывали на берегу и извлекали из нее икру. Часть туш выбрасывали, другую часть доставляли в Софийск.

"Соучастники переработали, засолили и упаковали икру в 353 пластиковых контейнера и вместе с двумя частями калуги незаконно хранили до их продажи и изъятия сотрудниками полиции. 68 полимерных контейнеров объемом 0.5 литра каждый мужчины сбыли в Хабаровске. Государству причинен ущерб на сумму свыше 44 миллионов рублей", - говорится на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело утверждено прокурором и направлено в суд.