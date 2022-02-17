В Хабаровском крае браконьеры добыли осетровых на 44 млн рублей

Новости

Посольство РФ: США продолжают самогипноз о вторжении на Украину 06:10
Глава Минфина США Йеллен напомнила о глобальных последствиях при санкциях против РФ 05:20
За смерть сахалинки из-за обрушения балкона ответит сотрудница УК 05:07
Милош Земан: Разведка США крупно оконфузилась с прогнозом войны на Украине 05:06
Научрук Гидрометцентра Вильфанд предупредил о сильном ветре в ряде регионов России 04:43
Иммунитет к COVID-19 у детей может сохраняться до девяти месяцев 03:41
Врач Комаровский предостерег от приема антибиотиков при лечении "омикрона" дома 03:14
Иммунолог Крючков рассказал об особенностях гриппа после COVID-19 03:11
Армия Сирии сообщила об израильских ракетных ударах 02:40
Вильфанд о погоде в Москве 17 февраля: теплая и мрачная 02:10
В Бразилии 80 человек стали жертвами проливных дождей 02:02
Призеры Олимпиады из России и Украины обнялись после соревнований 01:31
"Ливерпуль" обыграл "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 01:02
Гинцбург заявил об отсутствии жалоб подростков после вакцинации "Спутником М" 00:53
Абрамович переоформил свою долю в Evraz на себя с офшорной компании 00:48
Пушков сравнил фейк о "вторжении" России с "пробиркой Пауэлла" 00:28
Участники переговоров по иранской ядерной сделке близки к соглашению 00:26
Жертвами взрыва в Кабуле стали не менее пяти человек 00:07
Поток жалоб омбудсмену на нарушение трудовых прав вырос на 27 процентов 16.02.2022
Европарламент утвердил предоставление Украине кредита в 1,2 млрд евро 16.02.2022
ФАС: Еще 17 ретейлеров в шести регионах ограничат наценку на продукты 16.02.2022
The Telegraph: Путин обнажил слабые места Запада 16.02.2022
Захарова призвала Лондон доказать отсутствие планов атаки на Москву 16.02.2022
Гинцбург анонсировал выход новой вакцины от COVID-19 к осени 16.02.2022
Более 618 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 16.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
17.02.2022 05:56
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае браконьеры добыли осетровых на 44 млн рублей

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей. Им вменяют часть 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот водных биологических ресурсов).

В Хабаровске ФСБ изъяла у браконьеров 190 кг черной икры

По версии следствия, в 2019 году житель Ульчского района и хабаровчанин решили приступить к добыче краснокнижных амурского осетра и калуги, а также их икры. В селе Софийск они нашли сообщницу, которая согласилась перерабатывать и хранить икру у себя дома.

С мая по июнь того же года мужчины на моторных катерах неоднократно ловили осетровых. Рыбу разделывали на берегу и извлекали из нее икру. Часть туш выбрасывали, другую часть доставляли в Софийск.

"Соучастники переработали, засолили и упаковали икру в 353 пластиковых контейнера и вместе с двумя частями калуги незаконно хранили до их продажи и изъятия сотрудниками полиции. 68 полимерных контейнеров объемом 0.5 литра каждый мужчины сбыли в Хабаровске. Государству причинен ущерб на сумму свыше 44 миллионов рублей", - говорится на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело утверждено прокурором и направлено в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

Главное сегодня

Пушков сравнил фейк о "вторжении" России с "пробиркой Пауэлла"
Милош Земан: Разведка США крупно оконфузилась с прогнозом войны на Украине
Глава Минфина США Йеллен напомнила о глобальных последствиях при санкциях против РФ
Захарова: Глава британского МИД должна извиниться за антироссийские фейки
Врач Комаровский предостерег от приема антибиотиков при лечении "омикрона" дома
Суд продлил Рашкину ограничения и запреты до конца марта
ВС РФ разъяснил, кто из покупателей получит квартиру, если ее продали дважды