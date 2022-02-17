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Текст:   Марина Трубилина 
12:21 17.02.2022

Минстрою предложили продлить льготную ипотеку до 2024 года

Продлить льготную ипотеку на нынешних условиях до 2024 года предложил президент Татарстана, председатель комиссии Госсовета по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" Рустам Минниханов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Одним из ключевых мероприятий в проекте Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года в плане поддержания спроса на жилье является программа льготной ипотеки, которая будет распространяться только на льготные категории граждан, отметил он на совместном заседании комиссии Госсовета и коллегии минстроя. "В то же время других реальных инструментов стимулирования спроса на жилье проектом стратегии пока не предусматривается. В этой связи предлагается продлить действие программы до 2024 года для всех категорий, сохранив процентную ставку в размере 7% годовых. А также рассмотреть возможность увеличения суммы кредита до 6 млн рублей", - сказал Минниханов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Кабмин разработал новые меры поддержки по ипотеке для каждого региона

Предложение о пролонгации льготной ипотеки поддержал председатель Наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. При этом он отметил, что могут понадобиться меры поддержки тех, кто набрал большие кредиты.

Пока темпы выдачи ипотеки хорошие: за январь, как сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко, выдано 96 тысяч кредитов, это на 1% больше, чем в январе 2020 года. Но это инерционные вещи, отметил он. Февраль, вероятно, будет таким же, но к апрелю понадобятся меры по поддержке спроса на рынке, сказал Мутко.

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о том, что предполагается поддерживать строительство в регионах по принципу кластеризации. Был проведен анализ регионов по возможностям потенциального роста строительства. Учитывались, в частности, такие показатели как количество строящегося жилья, свободных квартир на рынке, покупательская способность населения, доля социального жилья, сколько строится по госпрограммам и сколько выделяется средств на ту или иную поддержку. В итоге было выделено семь основных кластеров. "Это совершенно новый подход к развитию регионов с точки зрения, где нужно строить, где не нужно, где какими мерами нужно поддерживать", - сказал Хуснуллин.

Пока показатели по выдаче ипотечных кредитов отличные, отметил вице-премьер. Но главная угроза сейчас - повышение ключевой ставки ЦБ ради снижения инфляции. Необходимо найти баланс между борьбой с инфляцией и достижением целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Правительство регулярно обсуждает этот вопрос с Центральным банком, добавил Хуснуллин. Необходимо пересмотреть все подходы к льготным ипотечным программам.

Сейчас отмечается взрывной рост в сфере кредитования молодых семей - после расширения льготных кредитов по "Семейной ипотеке" на семьи с одним ребенком, отметил Хуснуллин.

Решения по мерам поддержки спроса будут подобраны к июлю, добавил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

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