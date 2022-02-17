Строить ОЭЗ "Оренбуржье" помогут студотряды

Возводить объекты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Оренбуржье" помогут студенческие отряды. Соответствующее соглашение заключили региональное отделение РСО и управляющая компания "ОЭЗ ППТ Оренбуржье". Документ подписан сегодня, 17 февраля, - в День российских студенческих отрядов.

По условиям соглашения, бойцы студотрядов будут не только привлекаться к строительству, но и смогут в перспективе попробовать свои силы на предприятиях-резидентах ОЭЗ.

Как уже писала "РГ", возведение ОЭЗ "Оренбуржье" - один из приоритетных проектов для региона. Сейчас разрабатывается мастер-план, а предварительные строительные работы стартуют уже этой весной.

- Масштабная стройка будет вестись одновременно в двух городах - Оренбурге и Орске, - рассказал генеральный директор Управляющей компании "ОЭЗ ППТ Оренбуржье" Никита Хилимончик. - Мы считаем, что важно привлекать как можно больше людей для создания столь важного для региона объекта. Сегодня мы с региональным отделением студенческих отрядов договорились о долгосрочном сотрудничестве. В ближайшие два года бойцы будут привлекаться к стройке. Далее, когда резиденты начнут свою работу, у ребят будет возможность устроиться на современные предприятия с достойным уровнем оплаты.

Всего планируется построить и реконструировать 30 объектов инфраструктуры. По планам, уже в первый год работы предприятия-резиденты создадут как минимум 900 рабочих мест.

- Возможность участвовать в столь важном для области проекте - большая перспектива для наших ребят, - отметила руководитель регионального штаба общественной организации "Российские студенческие отряды" Кристина Гриценко. - И не только для тех, кто сейчас уже состоит в отрядах, но и для тех, кто вступит в наши ряды в будущем. Очень символично, что соглашение о сотрудничестве с ОЭЗ "Оренбуржье" мы подписали в День РСО.

Справка "РГ"

ОЭЗ "Оренбуржье" будет располагаться на двух площадках: в Оренбурге (380 га) и в Орске (180 га). Общая сумма планируемых вложений - 2,5 миллиарда рублей.

Будет создана современная промышленная инфраструктура и обеспечен доступ к коммунальным и энергосетям, подведены железнодорожные и автомобильные пути.

Строительство особой экономической зоны начнется во второй половине 2022 года, после утверждения необходимых документов. Запуск ОЭЗ запланирован на начало 2024 года.