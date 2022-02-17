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17.02.2022 15:15
Рубрика: Власть

Строить ОЭЗ "Оренбуржье" помогут студотряды

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Возводить объекты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Оренбуржье" помогут студенческие отряды. Соответствующее соглашение заключили региональное отделение РСО и управляющая компания "ОЭЗ ППТ Оренбуржье". Документ подписан сегодня, 17 февраля, - в День российских студенческих отрядов.
В перспективе ребята смогут попробовать свои силы на предприятиях-резидентах ОЭЗ. Фото: Сергей Медведев В перспективе ребята смогут попробовать свои силы на предприятиях-резидентах ОЭЗ. Фото: Сергей Медведев
В перспективе ребята смогут попробовать свои силы на предприятиях-резидентах ОЭЗ. Фото: Сергей Медведев

По условиям соглашения, бойцы студотрядов будут не только привлекаться к строительству, но и смогут в перспективе попробовать свои силы на предприятиях-резидентах ОЭЗ.

Как уже писала "РГ", возведение ОЭЗ "Оренбуржье" - один из приоритетных проектов для региона. Сейчас разрабатывается мастер-план, а предварительные строительные работы стартуют уже этой весной.

- Масштабная стройка будет вестись одновременно в двух городах - Оренбурге и Орске, - рассказал генеральный директор Управляющей компании "ОЭЗ ППТ Оренбуржье" Никита Хилимончик. - Мы считаем, что важно привлекать как можно больше людей для создания столь важного для региона объекта. Сегодня мы с региональным отделением студенческих отрядов договорились о долгосрочном сотрудничестве. В ближайшие два года бойцы будут привлекаться к стройке. Далее, когда резиденты начнут свою работу, у ребят будет возможность устроиться на современные предприятия с достойным уровнем оплаты.

Всего планируется построить и реконструировать 30 объектов инфраструктуры. По планам, уже в первый год работы предприятия-резиденты создадут как минимум 900 рабочих мест.

- Возможность участвовать в столь важном для области проекте - большая перспектива для наших ребят, - отметила руководитель регионального штаба общественной организации "Российские студенческие отряды" Кристина Гриценко. - И не только для тех, кто сейчас уже состоит в отрядах, но и для тех, кто вступит в наши ряды в будущем. Очень символично, что соглашение о сотрудничестве с ОЭЗ "Оренбуржье" мы подписали в День РСО.

Справка "РГ"

ОЭЗ "Оренбуржье" будет располагаться на двух площадках: в Оренбурге (380 га) и в Орске (180 га). Общая сумма планируемых вложений - 2,5 миллиарда рублей.

Будет создана современная промышленная инфраструктура и обеспечен доступ к коммунальным и энергосетям, подведены железнодорожные и автомобильные пути.

Строительство особой экономической зоны начнется во второй половине 2022 года, после утверждения необходимых документов. Запуск ОЭЗ запланирован на начало 2024 года.

Первые строительные работы на площадках ОЭЗ "Оренбуржье" начнутся весной
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