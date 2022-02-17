В Кировской области отменят систему QR-кодов

С понедельника, 21 февраля, в Кировской области будет отменена система QR-кодов. Об этом сообщил губернатор Игорь Васильев на заседании оперативного штаба.

По словам главы региона, несмотря на высокие показатели заболеваемости в Кировской области, ситуация относительно стабильна, можно утверждать о выходе на "плато". Принятые меры оказались эффективны, пояснил Игорь Васильев: удалось мобилизовать все ресурсы здравоохранения, упростить процедуру оформления больничных, развернуть колл-центры повсеместно и усилить первичное звено.

Благодаря этому медицинские организации Кировской области смогли справиться с большим потоком пациентов, пояснил губернатор.

Действие системы QR-кодов в регионе будет приостановлено, в том числе, за счет того, что в Кировской области были достигнуты плановые показатели коллективного иммунитета населения. Соблюдение масочного режима при этом продолжается, в силе требование социального дистанцирования и соблюдения правил личной гигиены.