В "Преображенке" будут реализованы инвестпроекты на 1,2 миллиарда рублей

Новости

Путин назвал борьбу с криминалом приоритетом для МВД 13:51
В Бельгии придумали необычный способ для спасения от пробок 13:44
Лавров: США осуществляют внешнее управление Украиной 13:43
Правительство упрощает правила универсальной субсидии на НИОКР 13:42
Лавров: Россия не занимается эскалацией вокруг Украины 13:36
Как бороться с астенией, на которую жалуются 75% переболевших ковидом россиян 13:30
Песков: Путин пока не ответил на обращение Госдумы о признании ДНР и ЛНР 13:27
Песков пояснил ситуацию со встречей Путина и Зеленского 13:18
Песков: Ситуация у границ РФ может воспламениться в любой момент 13:18
Лавров: Россия сегодня направит ответ на предложения США по безопасности 13:17
Курс доллара вырос на фоне сообщений об обстрелах ЛНР и ДНР 13:15
Песков: Россия не будет требовать извинений за фейки о "вторжении" на Украину 13:04
Москву завалит мокрым снегом 12:58
Экс-президента Гондураса Эрнандеса отправили в тюрьму на месяц 12:48
Лукашенко не исключил, что может стать вечным президентом 12:48
Цена российской нефти Urals приблизилась к 100 долларам за баррель 12:38
Народная милиция ДНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ 12:34
Пушков предложил не показывать треш-стримеров на телевидении 12:33
Платформа HeadHunter составила рейтинг самых популярных работодателей 12:28
Лавров: Ситуация с эскалацией на Украине развивается на Западе 12:22
Минобрнауки: Вузам не нужно спешить с переходом на удаленку 12:18
Названа самая дорогая улица Москвы 11:59
По Крымскому мосту прошел еще один эшелон с бронетехникой после завершения учений 11:47
Ростуризм выпустил памятку для иностранцев по путешествиям в РФ 11:44
Корветы Балтийского флота вернулись из похода в Атлантику 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Яков Миркин: Разумный изоляционизм - это максимум возможного делать в самой России
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Задайте вопрос о работе системы QR-кодов
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
Болеем за наших! Валиева, Щербакова и Трусова в борьбе за медали - 17 февраля, с 13:00 мск на канале "Россия 1"
17.02.2022 13:47
Рубрика: Власть

В "Преображенке" будут реализованы инвестпроекты на 1,2 миллиарда рублей

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В этом году в "Преображенке" стартует реализация двух инвестпроектов на 1,2 миллиарда рублей. Об этом рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов в ходе совещания в областном правительстве.
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

В регионе сегодня успешно развиваются четыре индустриальных парка: два из них - в районе села Преображенка, Волжского района, а также в Чапаевске и Новосемейкино. В промпарках инвесторам готовы предоставить готовые земельные участки с подведенными инженерными сетями, транспортной инфраструктурой. Резидентам доступны налоговые льготы, возможность выкупа участка на льготных условиях, административная поддержка и сопровождение проектов на всех стадиях реализации. Кроме того, управляющая компания АО "Промпарки" готова взять на себя вопрос строительства производственных корпусов под запрос конкретного инвестора. Также в Самарской области всестороннюю поддержку бизнесу в режиме "одного окна" оказывает Агентство по привелчению инвестиций.

По словам Дмитрия Богданова, более чем в семь раз за 2021 год увеличилась чистая прибыль предприятий, которые работают на площадках промпарков региона. Растет и число компаний, выбравших эти инвестплощадки для реализации своих проектов. "В минувшем году дополнительный объем налоговых поступлений от предприятий, ведущих свою деятельность на площадках промпарков, составил более 300 миллионов рублей", - сообщил министр.

Инвесторы проявляют высокий интерес ко всем четырем площадкам. К примеру, в "Новосемейкино" занята вся площадь - 41,4 гектара. Здесь будет построен логистический центр Wildberries на 5000 рабочих мест, который позволит ускорить доставку товаров до конечного потребителя и снизить логистические расходы поставщиков. Вторым объектом, построенным в промпарке, также станет логистический центр. Инициатор проекта намерен создать 2700 рабочих мест.

В "Преображенке" в этом году стартует реализация двух крупных проектов - создания центра по предоставлению сервисных услуг для сельскохозяйственной техники (30 рабочих мест, 190 миллиона рублей инвестиций) и производства строительных и отделочных материалов из стали и алюминия. Инициатор намерен вложить миллиард рублей и создать 300 рабочих мест.

Фото: ОЭЗ "Тольятти"
Стать резидентом ОЭЗ будет проще

Большие перспективы у "Преображенки-2". Сегодня ведутся работы по оснащению площадки всеми необходимыми коммуникациями. Средства на эти цели выделяются из областного бюджета. И уже два инвестора намерены реализовать в промпарке свои проекты: логистический центр на 1320 рабочих мест и центр по обслуживанию грузовых автомобилей, где будет создано сто рабочих мест.

Динамично развивается индустриальный парк "Чапаевск", резидентами которого сегодня являются 4 компании. В конце прошлого года здесь была запущена работа логистического центра компании ОZON. Общий объем инвестиций в проект составил 4 миллиарда рублей. В промпарке также завершается строительство завода по производству железобетонных изделий "Энергобетон", а в этом году начнется реализация еще двух проектов - создания производства складского оборудования и типографии. Общий объем инвестиций превысит 400 миллионов рублей.

Сеть индустриальных парков Самарской области будет расширяться - в ходе совещания глава областного правительства Виктор Кудряшов поручил подобрать для этих целей новые земельные участки.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Лавров: Россия не занимается эскалацией вокруг Украины
Песков пояснил ситуацию со встречей Путина и Зеленского
Цена российской нефти Urals приблизилась к 100 долларам за баррель
Украинские силовики нанесли минометный удар по Горловке
За сутки в России госпитализированы 18 090 человек с COVID-19
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков