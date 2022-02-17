В Удмуртии отменят QR-коды для посещения общественных мест

С 19 февраля в Удмуртии отменяются QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест. Регламентирующие это документы будут подписаны в ближайшее время, заявил сегодня глава региона Александр Бречалов.

Глава поддержал предложение зампредседателя регионального заксобрания Надежды Михайловой, которая заявила, что сегодня, при бессимптомном течение "омикрона" у многих, наличие QR-кода уже неактуально.

Александр Бречалов отметил, что республика вышла на плато по заболеваемости коронавирусом, но пока рано говорить о том, "что у нас все благополучно".

По данным оперативного штаба за последние сутки в республике выявлено 2 955 новых случаев заражения COVID-19. В Минздраве региона накануне сделали прогноз, что, исходя из особенностей развития эпидемиологического процесса, к середине марта ожидается снижение заболеваемости.